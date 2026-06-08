RECONOCIDO actor de "Yo soy Betty, la fea" CONMUEVE al revelar que sufrió abuso en su infancia

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reconocido actor colombiano Julio César Herrera sorprendió al público al compartir uno de los episodios más dolorosos de su vida. El artista, conocido por dar vida al carismático Fredy Stewart Contreras en la telenovela "Yo soy Betty, la fea", reveló que sufrió abuso sexual durante su niñez y adolescencia.

La revelación se produjo en el marco de una jornada organizada por la Fundación Lucerito y la firma Cifras y Conceptos, cuyo objetivo es visibilizar la violencia que sufren miles de niños y adolescentes en el país sudamericano. Fue allí donde Herrera, con evidente carga emocional, decidió contar su historia y sumarse al llamado colectivo contra el abuso infantil.

Un testimonio que conmovió al público

Visiblemente afectado y con la voz entrecortada, Herrera decidió relatar su experiencia ante los asistentes del evento, convirtiéndose en una de las voces más impactantes de la jornada.

"Yo me llamo Julio César Herrera, claramente también fui abusado en mi niñez, en mi adolescencia; y, pues, si esto es un grito anual, quiero que griten conmigo, porque creo que muchos estamos sintiendo ahí en las mesas, en nuestros corazones, cada una de estas cifras, y, si ustedes me acompañan, se los agradecería", expresó el actor con la voz entrecortada.

Su intervención generó una ola de reacciones en redes sociales y entre sus colegas del elenco de la popular producción colombiana, quienes le expresaron mensajes de apoyo y solidaridad tras conocer su historia.

Más adelante, sus compañeros de la icónica telenovela colombiana también se sumaron al apoyo: Jorge Enrique Abello, quien dio vida a Armando Mendoza, y Lorna Cepeda, la inolvidable Patricia Fernández, utilizaron sus redes sociales para acompañar a Herrera, quien puso su voz al servicio de una causa urgente y necesaria. "Julito, te quiero mucho", escribió Abello, mientras que Cepeda compartió un mensaje cargado de afecto: "Te adoro, amore".

Las alarmantes cifras detrás de su denuncia

Además de compartir su experiencia personal, el actor aprovechó el escenario para llamar la atención sobre la magnitud de la violencia que sufren miles de menores cada año.

"Son más de 550.000 casos de violencia en niños, niñas y adolescentes. ¡Noooo! Son más de 302.000 casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. ¡Noooooo! Y solamente se han ejecutado 74 casos. ¡Nooooo!", gritó con fuerza, citando los datos del informe 'Protégeme Colombia: Un Grito Anual 2026'.

La intervención del actor formó parte de una campaña impulsada por organizaciones dedicadas a la protección de la infancia, que buscan visibilizar la problemática y promover acciones concretas para prevenir este tipo de delitos.

La confesión de Julio César Herrera demuestra que el abuso infantil puede dejar huellas profundas incluso décadas después de ocurrido. Su testimonio no solo abrió una conversación necesaria sobre la violencia contra menores, sino que también reforzó la importancia de denunciar, escuchar a las víctimas y fortalecer los mecanismos de protección para la infancia.