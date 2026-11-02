Keiko Fujimori busca endurecer el control en penales con el modelo Bukele: "Aislar a las cabezas criminales"

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori planteó la necesidad de implementar medidas de control severas en los establecimientos penitenciarios e infraestructura especializada para aislar a los cabecillas de organizaciones criminales.

Keiko Fujimori plantea el aislamiento de líderes delictivos

Tras su retorno de El Salvador, donde analizó las estrategias de seguridad ciudadana implementadas por la gestión de Nayib Bukele, la mandataria sostuvo que el Estado debe adecuar el marco normativo y fortalecer el uso de la fuerza pública para combatir la extorsión y la delincuencia organizada.

Mediante un informe publicado en el medio Infobae, Keiko Fujimori detalló los principales alcances de su viaje de evaluación al país centroamericano y las medidas que considera replicables en el sistema penitenciario peruano.

"Aislar a las cabezas criminales. Es inconcebible que líderes de organizaciones delictivas sigan comunicándose con el exterior, dirigiendo extorsiones y ordenando crímenes de las cárceles", indicó la presidenta.

Asimismo, el planteamiento contempla la construcción y adecuación de penales de máxima seguridad diseñados para impedir el contacto de los internos peligrosos con el exterior. La propuesta señala que la falta de infraestructura especializada dificulta la contención de las redes de extorsión que afectan a diversos sectores económicos del país.

De igual forma, la iniciativa remarca que el control estricto en los reclusorios debe complementarse con revisiones periódicas y tecnología de bloqueo de señales telefónicas en todos los penales del territorio nacional.

Reformas legislativas y uso legítimo de la fuerza del Estado

En el marco normativo, la postura expuesta por la mandataria requiere una actualización integral de las leyes penales para hacer frente a la evolución de las modalidades delictivas registradas en los últimos años. La propuesta advierte que las organizaciones criminales emplean mecanismos de la economía formal para el lavado de activos y el financiamiento de sus operaciones.

"Adecuar nuestra legislación. El crimen organizado evoluciona más rápido que nuestras leyes, desarrolla nuevas modalidades delictivas y aprovecha los mecanismos de la economía formal para ocultar sus actividades ilícitas", indicó en su informe.

En esa misma línea, se plantea dotar a las instituciones del orden de herramientas jurídicas que agilicen las investigaciones y permitan la incautación de los recursos financieros de los grupos delictivos.

"Necesitamos un marco legal que responda a estas amenazas y fortalezca la capacidad del Estado para investigar, perseguir a las organizaciones criminales y privarles de los recursos que sostienen sus operaciones", detalló.

Por último, reafirma la necesidad de aplicar la potestad constitucional del Estado en materia de seguridad para proteger a los ciudadanos ante el incremento de la criminalidad. Las medidas propuestas buscan reforzar el accionar de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en los operativos de seguridad. En ese sentido, Keiko Fujimori impulsa el debate sobre la reestructuración del sistema penitenciario y el endurecimiento de las políticas de seguridad ciudadana en el Perú.