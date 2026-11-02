Ministro de la Producción cuestiona recorte de facultades: "Tengo 17 normas por impulsar"

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, cuestionó la reducción de facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo y señaló que existen diversas medidas pendientes de impulsar desde su sector. Asimismo, el funcionario anunció que esta semana comenzará a trabajar en un primer paquete de normas, como parte de las acciones que busca implementar el Gobierno.

Titular de Produce responde por actual gestión

Como parte de su diálogo con Exitosa, Requejo reconoció que el país atraviesa una situación que requiere respuestas rápidas por parte de las autoridades. En ese sentido, sostuvo que la actual gestión enfrenta diferentes dificultades y procedimientos que deben resolverse para avanzar con las medidas propuestas.

"El país tiene una enorme inquietud, una enorme necesidad de que las cosas se hagan rápido y también es cierto que el Gobierno, cuando ingresa, encuentra diversas situaciones y diversos entrampamientos que hay que ir desenredando. Hay algunos que son más fáciles que otros", manifestó.

Asimismo, el titular de Produce indicó que el Ejecutivo ha comenzado a desarrollar diversas acciones, aunque reconoció que uno de los principales desafíos de la gestión es comunicar adecuadamente las medidas que se vienen ejecutando para que la ciudadanía conozca los avances.

"El Gobierno ha empezado a hacer varias cosas, tenemos una gran tarea en comunicar porque hacer que la gente se entere también es un reto importante", agregó.

Anuncia impulso de 17 normas desde Produce

Por otro lado, el ministro se refirió a la decisión del Gobierno de solicitar facultades legislativas para acelerar la implementación de medidas desde los diferentes sectores. Según explicó, el Ejecutivo buscaba contar inicialmente con mayores atribuciones para actuar con rapidez; sin embargo, cuestionó que finalmente solo se aprobara una parte de lo solicitado.

"El Gobierno tomó la decisión de ir por un camino por el que han ido la mayor cantidad de gobiernos, que es tener inicialmente unas facultades que le permitan actuar rápido. Lamentablemente, se tomó una parte del pedido, pero ahora toca y es lo que estamos en marcha todos los sectores", señaló.

En esa línea, Requejo precisó que, desde el Ministerio de la Producción, tiene 17 normas pendientes por impulsar, por lo que ya se encuentra trabajando en las propuestas que buscará sacar adelante.

Finalmente, de esta manera, el titular del Ministerio de Producción, adelantó que su sector comenzará a promover las primeras iniciativas durante los próximos días, mientras continúa trabajando en las medidas pendientes de su agenda ministerial.