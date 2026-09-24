Pronabec: exministro de Educación apoya cambios en el reglamento y critica "falta de compromiso" de becarios

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el exministro de Educación, Óscar Becerra, expresó su total respaldo a las recientes modificaciones implementadas en el reglamento del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

El extitular del sector calificó las nuevas causales para la pérdida del beneficio estatal como una medida sumamente necesaria e importante para asegurar que los estudiantes universitarios respondan con un compromiso real frente al gran esfuerzo económico que realiza el país por su formación superior.

Evitar más desaprobados

Para ilustrar su postura, el exfuncionario recurrió a una analogía familiar, comparando esta estricta política de Estado con la forma en que financiaría los estudios de sus propios hijos. En ese sentido, señaló que lo correcto es pagar la carrera íntegramente, pero, en caso de desaprobar algún curso, exigirles que busquen la manera de cubrir ese gasto extra con sus propios recursos o propinas.

Bajo esta premisa, consideró que la nueva normativa obligará a los beneficiarios a tener un mayor nivel de responsabilidad, dado que estas becas son financiadas con los impuestos de todos los peruanos y demandan una retribución basada en la productividad.

"Es sentido común, no somos un país rico. Hacemos un esfuerzo para que los chicos tengan acceso a una educación superior de calidad, pero esperamos un compromiso correspondiente", aseveró Becerra.

Asimismo, fue sumamente enfático al referirse a la repitencia recurrente por parte de algunos becarios, asegurando que los nuevos criterios evitará, con el tiempo, repitencias de cursos.

"[Va a generar] mayor compromiso con su propia educación. Tú tienes que saber que si está haciendo un esfuerzo el país, tienes que corresponder a ese esfuerzo. Es más, desaprobar dos veces significa que estás yendo a la trica, es decir, llevar el curso por tercera vez, entonces ¿de qué estamos hablando?".

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el exministro de Educación Óscar Becerra reflexionó sobre la cultura de incumplimiento en el país, señalando que existen profesionales formados con fondos públicos que optan por quedarse en el extranjero o no retribuyen al... pic.twitter.com/e6t2zoGJsZ — Exitosa Noticias (@exitosape) September 25, 2026

Mecanismos para no desaprobar ya existen

Frente a la interrogante sobre si el Estado debería flexibilizar la norma para contemplar situaciones internas o personales que puedan afectar severamente el rendimiento del estudiante, Becerra aclaró que las instituciones ya cuentan con mecanismos administrativos regulares para atender estos casos.

"Un alumno que se enferma y no puede asistir a los exámenes hace su trámite en la universidad y no desaprueba. Uno desaprueba cuando no han cumplido con rendir. Hay un nivel de responsabilidad", sentenció.

De igua modo, el exministro advirtió que las universidades ya poseen programas de adaptación para los ingresantes, por lo que justificar el bajo rendimiento refleja un problema estructural.

"Lo que nos está sucediendo como sociedad es que estamos siendo demasiado complacientes y después nos sorprenden los casos de fracasos en la prueba PISA".

En definitiva, la postura de Óscar Becerra subraya la necesidad de priorizar la meritocracia y la responsabilidad frente a la inversión estatal. Para el exministro, flexibilizar las normativas ante el bajo rendimiento estudiantil no solo representa una pérdida de recursos públicos, sino que fomenta un sistema educativo complaciente que termina perjudicando el desarrollo del país.