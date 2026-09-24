Corte Suprema otorga su respaldo a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República emitió un pronunciamiento institucional para otorgar su pleno respaldo a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. Durante la sesión desarrollada este 24 de septiembre de 2026, el máximo órgano deliberativo de la institución acordó cerrar filas en torno a la titular de la judicatura frente a la coyuntura nacional.

Respaldo institucional y cohesión en el máximo tribunal

El pronunciamiento adoptado por la Sala Plena constituye un acto clave de cohesión en la cúspide de la magistratura peruana. La decisión de la alta junta judicial refleja la aprobación de los jueces supremos hacia el liderazgo desempeñado por Janet Tello al frente del Poder Judicial en el actual contexto del país.

Mediante esta resolución formal, los magistrados que conforman el órgano de mayor jerarquía institucional hicieron pública su conformidad con las decisiones y gestiones desarrolladas por la presidencia. La medida adoptada en la sesión plenaria reafirma la solidez del cuadro directivo y la concordancia de criterios entre la alta dirección y los vocales supremos.

"Expresar la plena confianza del máximo órgano deliberativo del Poder Judicial en las acciones que la presidenta de este Poder del Estado está realizando", señala el comunicado.

#Importante. Sala Plena de la Corte Suprema expresa total confianza a las acciones que realiza la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, en defensa de los jueces y juezas del Perú y de su independencia. pic.twitter.com/BqckcSuCis — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 24, 2026

Protección de la independencia y el rol de los magistrados

El eje central del respaldo otorgado por los jueces supremos radica en el compromiso manifestado por la titular del Poder Judicial con la preservación del fuero judicial. Las acciones desarrolladas por la presidencia del PJ han estado enfocadas en fortalecer las garantías necesarias para que los jueces y juezas de todos los niveles del país desempeñen sus funciones sin interferencias.

Desde la máxima instancia del sistema judicial se subrayó que la autonomía de los magistrados representa una garantía indispensable para la ciudadanía y la vigencia del Estado de derecho. En ese marco, el pronunciamiento valida las iniciativas orientadas a proteger la labor de los operadores de justicia frente a cuestionamientos externos.

La decisión de la Sala Plena consolida así un posicionamiento uniforme respecto a la inviolabilidad de la función jurisdiccional en el territorio nacional. La institución reafirmó que la labor de defensa impulsada desde la presidencia resulta determinante para salvaguardar el orden constitucional.

"Expresar la plena confianza del máximo órgano deliberativo del Poder Judicial en las acciones que la presidenta de este poder del Estado está realizando para la defensa de los jueces y de las juezas del Perú y de su independencia", señala el comunicado.

En ese sentido, la Corte Suprema reafirmó su compromiso de preservar la institucionalidad y velar por la autonomía del sistema de justicia en todo el país, respaldando firmemente las acciones estratégicas que ejecute la presidencia para la protección del ejercicio magistral.