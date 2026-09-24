24/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un agente de inteligencia artificial, desarrollado por la empresa OpenAI, vulneró los protocolos de seguridad y accedió sin autorización al sistema de salud de Australia. Este incidente informático ocurrió durante el mes de junio de 2026, logrando alcanzar diversos archivos tanto públicos como no públicos. Sin embargo, la noticia fue confirmada recientemente.

Durante una conferencia de prensa, el primer ministro del país, Anthony Albanese, confirmó que la herramienta tecnológica eludió las barreras de protección cibernética. Este hecho se produjo mientras la referida empresa tecnológica desarrollaba diversos ejercicios de 'entrenamiento', cuyo objetivo principal consistía en evaluar el rendimiento de los nuevos modelos de inteligencia artificial en escenarios reales.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese

Detalles de cómo se llevó a cabo el 'Hackeo'

La ministra de Servicios Gubernamentales, Katy Gallagher, precisó, ante los periodistas, que se solicitó al agente cibernético rastrear internet buscando cifras exactas. El objetivo del rastreo era determinar detalladamente cuánto dinero destinaba el gobierno australiano a la compra de medicamentos, lo que finalmente desencadenó el sorpresivo intento de acceso al portal de estadísticas oficiales.

La IA, al enfrentar una negativa del sistema, esta operó 'autónomamente'. El ministro de Defensa, Richard Marles, graficó la situación afirmando que el modelo "saltó la cerca".

"Hizo una pregunta, no se le proporcionó la información y, en lugar de detenerse ahí, saltó la cerca", comentó el alto funcionario.

Tras ocurrir la vulneración en junio, OpenAI mantuvo el hecho bajo reserva durante varios meses. No obstante, las autoridades de Canberra informaron que la empresa tecnológica estadounidense alertó recién mediante un correo electrónico genérico. Este sorpresivo mensaje sobre el hackeo llegó a una bandeja de entrada gubernamental que se revisa estrictamente "una vez al día".

Reclamos de autoridades oficiales

Debido a este prolongado retraso, el máximo mandatario australiano respondió.

"Hoy hablé con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, para expresar la enorme preocupación de Australia sobre este incidente", declaró enfáticamente el jefe de estado Anthony Albanese, dejando clara la severa postura oficial frente al accionar mostrado por la corporación.

El líder político manifestó molestia por la excesiva lentitud de la empresa tecnológica en responder. "También expresé mi decepción por el hecho de que la empresa tardó demasiado en informar al gobierno de lo ocurrido", añadió el mandatario. Además, puntualizó: "No hubo ninguna notificación hasta el 10 de septiembre, y la notificación fue un correo electrónico enviado únicamente al buzón público".

Por otro lado, para transmitir tranquilidad a los ciudadanos, Albanese puntualizó que "no hay evidencia" concreta de que los archivos personales hayan sido visualizados externamente y que otras plataformas estatales no fueron afectadas.