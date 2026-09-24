Fuerte fenómeno climatológico se registrará en las próximas horas en la sierra: estas son las 13 regiones en alerta

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió, a través de un nuevo aviso meteorológico, la ocurrencia de un nuevo fenómeno climatológico para la sierra del Perú. A continuación, podrás conocer desde cuándo se producirá este suceso climático y las ciudades que estarán bajo alerta.

Detalles del evento climatológico

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 375, este acontecimiento se registrará entre el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre en las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco y Puno.

Este fenómeno de hasta fuerte intensidad (alerta naranja) traerá consigo ráfagas de viento con velocidades superiores a los 50 km/h. Bajo esta consideración, el Senamhi menciona que pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en las regiones en mención.

En ese sentido, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente señala que para los días en mención se prevén vientos con velocidades superiores a 35 km/h en la sierra norte, cercanas a 35 km/h en la sierra central y valores de hasta 38 km/h en la sierra sur.

"Manténgase al corriente del desarrollo de la situación meteorológica. Sea prudente si realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo", recomienda el Senamhi.

📣💨 #Aviso #Minam #Senamhi Del 25 al 26 de septiembre, se presentará el incremento de la velocidad del viento en la sierra.



✅ Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades superiores a 50 km/h.



📲 https://t.co/MMrxN4P2nE pic.twitter.com/yNWZM6uzjz — Senamhi (@Senamhiperu) September 23, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias. Así como, reforzar los techos y las ventanas e informar a las autoridades sobre los postes y árboles inclinados en la vía pública.

Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.