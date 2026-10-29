Pier Figari respalda el archivo de la interpelación contra el ministro de Educación, José Antonio Chang

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El diputado Pier Figari, se pronunció respecto al archivo de la consulta de admisión de la moción de interpelación presentada contra el ministro de Educación, José Antonio Chang. Esta medida fue evaluada en el Parlamento, donde finalmente no prosperó el pedido para que el titular de dicha cartera acuda a responder el pliego interpelatorio.

Ante ello, el representante parlamentario sostuvo que la determinación tomada responde directamente a una evaluación del desempeño del sector. Cabe mencionar que, desde su perspectiva, su labor cuenta con un balance que justifica la decisión frente a la iniciativa que buscaba interpelar al funcionario.

"Este Gobierno viene funcionando muy bien"

El integrante de la bancada naranja explicó que la representación nacional consideró el desarrollo de una "gestión adecuada" dentro de la institución educativa. Ante ello, precisó que las medidas adoptadas por la actual administración han generado resultados favorables

#EnVivo La Cámara de Diputados archivó la consulta de admisión de la moción de interpelación contra el ministro de Educación, José Antonio Chang, debido a que no se alcanzó la cantidad de votos requerida por el reglamento parlamentario Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) October 29, 2026

Por esta razón, fue el motivo por el cual algunos legisladores optaron por el retiro de algunas firmas del documento original.

"Se ha dado cuenta que el sector educación, así como muchos otros de este Gobierno, viene funcionando muy bien (...) El parlamento se ha dado cuenta que no puede seguir con interpelaciones que son ponerle cabe a los ministros sobre todo cuando están trabajando bien", dijo Pier Figari.

No obstante, el congresista también expresó sus reparos frente a la presentación constante de este tipo de mecanismos de control político hacia los integrantes del Poder Ejecutivo.

Figari pide esperar trámite de denuncia constitucional contra Castillo

Por otro lado, el legislador se pronunció acerca de la reprogramación del debate del informe final que recomienda realizar una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo.

Como se sabe, existe interés sobre el vencimiento del plazo previsto para el 15 de noviembre y la eventualidad de que el expediente termine archivado si no se concreta el procedimiento legal en el Congreso.

"Esperemos un poquito, no nos adelantemos, no hay ningún acuerdo (...) Esperemos, no nos apresuremos, no saquemos conclusiones anticipadas sobre hechos que todavía no han sucedido", dijo Pier Figari.

Cabe mencionar que el parlamentario recalcó que el Legislativo está avanzando con los procedimientos correspondientes para que el caso siga su trámite regular.

Ante ello, frente a las consultas sobre los motivos de la postergación y la entrega del expediente y las pruebas, refirió que toda la documentación y los elementos del caso serán revisados oportunamente.