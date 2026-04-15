Pronabi subasta 24 vehículos a precios competitivos: Descubre AQUÍ cómo participar el 29 de abril

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) anunció que subastará 24 vehículos el 29 de abril. Conoce todos los detalles del remate público: horario, requisitos y cómo participar para adquirir alguna de las unidades.

Pronabi remata 24 vehículos en abril: ¿A qué hora?

De acuerdo a lo revelado en su portal oficial, Probabi, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), se realizará la primera subasta pública nacional de vehículos 2026, poniendo a disposición de la ciudadanía 24 bienes decomisados en la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico.

El objetivo de este remate buscaría transformar activos de procedencia ilícita en fondos útiles, que generen recursos que contribuyan al fortalecimiento de políticas públicas en beneficio de la población. Entre las unidades a subastar están autos, camionetas, camiones y motocicletas a precios competitivos.

Según el cronograma, la subasta se desarrollará el miércoles 29 de abril, a las 10:00 a.m. en las instalaciones del Ministerio de Justicia, bajo la modalidad presencial a viva voz.

Las unidades ofertadas serán adjudicados al mejor postor y se detalló que cada lote cuenta con un informe técnico, permitiendo a los interesados conocer el estado real del vehículo antes de realizar su oferta.

¿Cómo participar de la subasta del Pronabi?

De acuerdo a la convocatoria del Pronabi, podrán participar personas naturales y jurídicas previamente inscritas (del 20 al 23 de abril). Los requisitos básicos de la subasta incluyen la presentación del DNI, no tener impedimentos legales para contratar con el Estado y cumplir con el depósito de garantía que asegura la seriedad de la oferta.

Para participar de la subasta solo debes seguir los siguientes pasos:

Solicita las bases administrativas: Puedes descargarlas haciendo clic en este LINK. Elige el vehículo de tu preferencia: Mira el catálogo completo en este ENLACE. Cumple con los requisitos detallados en los numerales 14 y 15 de las bases administrativas. Regístrate como postor del 20 al 23 de abril de 2026 en este enlace Subasta Pública de Vehículos N° 001-2026-JUS/PRONABI: Link para el registro. Reúne y presenta los requisitos en un sobre cerrado en la mesa de partes del PRONABI del 20 al 23 de abril de 2026.

¿Qué vehículos se subastarán el 29 de abril?

El Probabi informó que el proceso de la subasta se regirá por estrictos principios de transparencia, legalidad y libre participación, garantizando igualdad de condiciones para todos los participantes.

Los interesados en participar del remate público pueden verificar la información detallada de los 24 vehículos en sus plataformas oficiales o puedes revisar en el siguiente documento adjunto:

De esta manera, el Pronabi recomienda no dejar pasar esta oportunidad de adquirir alguno de los 24 vehículos que subastará el 29 de abril a un precio accesible y con todas las garantías. Las inscripciones estarán abiertas del 20 al 23 de abril.