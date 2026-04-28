Protege al oso de anteojos desde tu celular: Descubre cómo donar y proteger esta especie con Yape

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El oso de anteojos, símbolo de la biodiversidad peruana y único de su especie en Sudamérica, enfrenta hoy uno de sus mayores desafíos: la pérdida progresiva de su hábitat. Frente a esta situación, distintas organizaciones han unido esfuerzos para lanzar la campaña "Muévete por el oso", una iniciativa que busca recaudar fondos a través de donaciones digitales, incluyendo la popular billetera móvil Yape.

La propuesta, impulsada por entidades como el Ministerio del Ambiente, el Sernanp y Patrimonio Natural del Perú, tiene una meta clara: reunir S/ 400 mil para fortalecer el monitoreo de esta especie en ocho áreas naturales protegidas del país.

Estos recursos permitirán adquirir equipos especializados como cámaras trampa, GPS y collares de geolocalización. Esta iniciativa busca sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger esta especie animal, además de invitarlos a contribuir a su conservación.

Una especie clave en peligro

El oso andino no solo es un emblema nacional, sino también un actor fundamental en el equilibrio ecológico. Su rol como dispersor de semillas contribuye directamente a la regeneración de los bosques y al mantenimiento de fuentes de agua. Sin embargo, su supervivencia está en riesgo.

"Cada año, los bosques habitados por el oso de anteojos se reducen por la tala y la expansión agrícola. Se estima que 6 de cada 10 zonas donde históricamente habitaba esta especie han sido afectadas por la deforestación", indicó Luis Alfaro, coordinador de Patrimonio Natural del Perú.

Este escenario evidencia la urgencia de implementar estrategias que permitan conocer mejor sus rutas, hábitos y amenazas, información clave para su conservación.

Donar desde el celular para conservar

La campaña apuesta por facilitar la participación ciudadana mediante herramientas digitales. A través de Yape y la plataforma "Perú por Naturaleza", cualquier persona puede contribuir directamente con la causa.

"Cuidarlo es también proteger los bosques y fuentes de agua", enfatizó Alfaro, subrayando que la protección del oso de anteojos tiene un impacto directo en la calidad de vida de miles de familias.

Además, el uso de tecnología como collares satelitales y cámaras permitirá obtener datos actualizados sobre sus desplazamientos y diseñar estrategias más efectivas frente a amenazas como el cambio climático y la fragmentación del hábitat.

Los organizadores indican que las personas interesadas en apoyar esta iniciativa pueden realizar sus aportes hasta la primera semana de junio a través de la plataforma https://www.perupornaturaleza.com/ y mediante Yape al número 961853072, y contribuir así directamente a la protección de los bosques y la biodiversidad del país.

"Muévete por el oso" no es solo una campaña ambiental, sino una invitación a actuar. Con un simple aporte digital, los ciudadanos pueden convertirse en aliados de la conservación y ayudar a garantizar la supervivencia de una de las especies más representativas del Perú.