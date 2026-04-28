MML declara en situación de emergencia por 180 días las vías del Sistema Vial Metropolitano de Lima

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) declaró en situación de emergencia el tránsito en las vías del Sistema Vial Metropolitano de Lima, con el objeto de priorizar "acciones inmediatas" que permitan su control, fiscalización, intervención vial y recuperación de su operatividad.

Es importante señalar que, el dispositivo municipal se enmarca en el Ordenanza N.º 2817 publicada este martes 28 de abril en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, con la refrenda de la teniente alcaldesa de Lima, Fabiola Morales Castillo.

Acciones a realizar

De acuerdo con el texto, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (EMAPE S.A.), la Gerencia de Movilidad Urbana, el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) y el Gobierno Regional Metropolitano de Lima, serán las entidades encargadas de dar cumplimiento a la referida ordenanza municipal.

En ese sentido, las unidades en mención están facultadas a desarrollar las coordinaciones necesarias con la Policía Nacional del Perú (PNP) y con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para la adecuada implementación de la presente ordenanza.

Vale mencionar que, según lo dispuesto por el Concejo Metropolitano de Lima, a través de su sesión extraordinaria, el plazo de los trabajos a ejecutar es de 180 días calendarios, teniendo vigencia, a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial.

#SeguridadVial | A través del Concejo Metropolitano, se aprobó una ordenanza que declara en situación de emergencia el tránsito en las vías del Sistema Vial Metropolitano durante un plazo de 180 días calendario.https://t.co/k2AwdfD6Od pic.twitter.com/hvhFlwagoz — Municipalidad de Lima (@MuniLima) April 28, 2026

Disposiciones a tener en cuenta:

Como disposiciones complementarias finales del dispositivo, el alcalde de Lima queda facultado para emitir el reglamento de la presente ordenanza y las medidas complementarias que resulten necesarias, así como ampliar el plazo establecido.

Asimismo, la Gerencia de Movilidad Urbana tendrá facultad para dictar las disposiciones necesarias en materia de fiscalización electrónica, educación vial, semaforización y otros, a través de las unidades orgánicas competentes.

Desde la MML destacan que la norma tiene como finalidad dotar de un marco normativo que permita ejecutar acciones inmediatas y coordinadas, tales como: la intervención provisional, la gestión operativa del tráfico (mantenimiento preventivo y correctivo de las vías, limpieza pública, disposición de residuos sólidos y desechos de la construcción, riego y mantenimiento de áreas verdes) a lo largo de las vías metropolitanas.

"La Ordenanza 2817 que busca reducir accidentes en las vías y ordenar el tránsito vehicular con el uso de tecnología, se sustenta en la necesidad de atender la situación del tránsito y circulación en la ciudad de Lima, lo que compromete el adecuado funcionamiento, conservación y operación de las vías metropolitanas, así como los derechos de los usuarios que dependen de dichas infraestructuras para su movilidad cotidiana", expresan.

Desde la MML buscan darle una mejor calidad a los usuarios que transitan a diario por las vías metropolitanas de la capital.