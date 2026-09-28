Presidente del Senado cuestiona predictamen de Constitución que rechaza otorgar facultades legislativas al Gobierno

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Senado, Miguel Torres, cuestionó el reciente predictamen de la Comisión de Constitución que rechaza el pedido de facultades legislativas para el gobierno de Keiko Fujimori, advirtiendo que ello descartaría también medidas para materias urgentes como el fenómeno El Niño.

Cuestionamientos al rechazo total del pedido de facultades

El titular de la Cámara Alta advirtió que la desestimación completa de la propuesta gubernamental afectaría directamente la implementación de acciones prioritarias para la ciudadanía. En esa línea, remarcó que el Parlamento debió abocarse a ajustar el texto en lugar de descartarlo por completo.

"Durante 30 días dijeron que el pedido de facultades era demasiado amplio y debía concentrarse en seguridad y fenómeno de El Niño. Entonces correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo", expresó el titular de la mesa directiva.

Asimismo, la máxima autoridad legislativa sostuvo que la decisión adoptada por el grupo de trabajo parlamentario resulta contraproducente frente a la necesidad de respuestas inmediatas para el país, por lo que instó a revisar la postura inicial asumida en la propuesta de dictamen.

"Mañana la Comisión de Constitución tiene que mostrar prudencia y responsabilidad. Rechazar incluso lo urgente sería darle la espalda al país", agregó el legislador.

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Materias y alcance del pedido planteado por el Ejecutivo

La iniciativa remitida por la gestión de Keiko Fujimori busca obtener margen legal por un período de 120 días para actuar sobre diversos sectores prioritarios. Entre las materias requeridas destacan el ámbito penal, procesal penal, ejecución penal, función policial, seguridad ciudadana, orden interno, política penitenciaria y regulación migratoria.

A través del paquete normativo enviado al Parlamento, el Poder Ejecutivo pretende implementar cambios estructurales dirigidos a optimizar la lucha contra la delincuencia y reordenar la gestión de la seguridad en el territorio nacional.

Adicionalmente, el requerimiento contempla intervenciones clave en micro y pequeñas empresas, materia laboral, promoción del empleo, simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, mejora de la calidad regulatoria y aceleración del proceso de transformación digital del Estado.

Asimismo, el presidente del Senado, Miguel Torres, reiteró que la negativa a otorgar el marco legal solicitado por el Poder Ejecutivo generaría un estancamiento en la atención de emergencias nacionales, frenando las reformas necesarias para dinamizar la economía y fortalecer el orden interno ante los desafíos inmediatos del país.