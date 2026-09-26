Colapsa puente Pampatama en Apurímac tras ingreso de volquetes: MTC dispone traslado de puente modular

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista con Exitosa, el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, se refirió acerca del colapso del puente Pampatama, en Apurímac, tras el ingreso de dos volquetes que transportaban minerales. Señaló que se tomaron acciones rápidas desde su despacho en coordinación con el Gobierno Regional de Apurímac y mediante Provias Descentralizado. Aseguró que han iniciado con el retiro de vehículos y disponiendo el traslado de un puente modular.

MTC dispone acciones tras colapso de puente Pampatama

Este sábado, 26 de septiembre, la importante vía que que conecta Aymaraes con Andahuaylas, se desplomó debido a que dos volquetes que trasladaban minerales transitaban por la estructura.

Dichas unidades móviles quedaron entre los restos del puente provocando la interrupción del tránsito a los siguientes tres distritos de Aymaraes: Tintay, Lucre y San Juan de Chacña.

Acerca de ello, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, que se tomó "acción rápida" tras sostener una coordinación con el GORE Apurímac y mediante Provías Descentralizado con el objetivo de que se establezca la habilitación de la importante vía apurimeña.

"Nosotros lo que estamos haciendo es que en poco tiempo vamos a trasladar un puente modular que se encuentra muy cerca de la zona aproximadamente a cincuenta kilómetros. Lo estamos haciendo con presupuesto de Provías Descentralizado es lo con lo que nos hemos compormetido con el gobierno de Apurímac", señaló.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En la ciudad de Abancay, región Apurímac, esta mañana se reportó el colapso de un puente que conecta a tres distritos de la provincia de Aymaraes. El hecho ha generado preocupación entre los pobladores de la zona.



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