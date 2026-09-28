Gobierno oficializa incremento de la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores desde el 1 de octubre

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Poder Ejecutivo oficializó la noche de este lunes 28 de septiembre, el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) para los trabajadores del sector público y privado, a partir del jueves 1 de octubre.

A través del Decreto Supremo N.º 015-2026-TR publicado en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, la administración de Keiko Fujimori Higuchi detalló el cronograma del incremento del sueldo mínimo, medida que alcanza a más de 600 000 empleados a nivel nacional.

¿Cómo se realizará el aumento del sueldo mínimo vital?

De acuerdo con el dispositivo refrendado por la mandataria y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se incrementa en S/ 170 la RMV de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada en dos tramos, pasando el sueldo mínimo de S/ 1 130 a S/ 1 300.

En el caso de los trabajadores del sector público, el primer tramo del incremento es de S/ 100, pasando a elevarse la RMV a S/ 1,230.00, desde el 1 de octubre.

El segundo tramo equivalente a S/ 70, deberá emitirse durante el primer semestre del año 2027. No obstante, según lo dicho por la presidenta esta tarde, este último incremento se dará luego del fenómeno El Niño; es decir, entre marzo o abril del próximo año.

(Noticia en desarrollo...)