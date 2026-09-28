UEFA Nations League: Francia vence a Bélgica con un gol decisivo de Michael Olise

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Francia consiguió un importante triunfo por 1-0 sobre Bélgica en la Jornada 2 de la UEFA Nations League, gracias a un gol de Michael Olise en los últimos minutos del encuentro disputado en el Estadio Rey Balduino de Bruselas.

Superioridad gala y constantes avisos en la primera mitad

El conjunto francés comenzó el partido generando las primeras oportunidades de peligro sobre la portería rival. Desde los primeros minutos, Estéban Lepaul y Bradley Barcola estuvieron cerca de abrir el marcador, mientras que Désiré Doué también puso a prueba de manera constante a la zaga defensiva belga.

La ocasión más clara de la primera mitad llegó al minuto 12, cuando Doué sacó un potente disparo dentro del área que terminó estrellándose en el travesaño. Bélgica intentó responder mediante aproximaciones lideradas por Kevin De Bruyne y Mika Godts, aunque ninguno de los dos atacantes consiguió vencer la resistencia del arquero francés.

A pesar de los intentos de ambos bandos por romper el cero, el encuentro llegó al descanso con un empate sin goles. Sin embargo, el trámite del compromiso reflejaba una clara iniciativa por parte del cuadro galo, que mantuvo el control del balón y el ritmo del juego durante gran parte de la etapa inicial.

🤯🇫🇷 UFFF, EL GOLAZO DE OLISE A LOS 88'. pic.twitter.com/U9vvO6OE55 — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 28, 2026

Gol agónico de Olise y cierre firme en Bruselas

Para la segunda mitad, los dirigidos por el comando técnico francés volvieron a acercarse con peligro al arco contrario. Doué tuvo otra oportunidad clara al minuto 56, sumada a la acción de Lucas da Cunha al 53', cuando un fuerte remate desde fuera del área terminó pegando en el poste derecho del arco belga.

El equipo local también buscó la victoria durante el complemento mediante llegadas aisladas de Dodi Lukébakio y Charles De Ketelaere, pero la zaga defensiva francesa logró mantener la solidez necesaria para sostener la portería invicta. La paridad parecía definitiva en el Estadio Rey Balduino conforme avanzaba el reloj.

Cuando el cotejo agonizaba al minuto 88, Francia encontró la diferencia tras un veloz contragolpe encabezado por Rayan Cherki, quien asistió a Michael Olise para que este definiera con un zurdazo raso pegado al palo izquierdo. Aunque Bélgica buscó la igualdad en el descuento con un disparo de Matias Fernández-Pardo, el marcador no se movió más.

En ese sentido, Francia se lleva los tres puntos de Bruselas y mantiene su paso positivo en la Nations League, mientras Bélgica tendrá que buscar la recuperación en sus próximos compromisos.