Pataz: Comando Conjunto de las FF.AA. incauta armamento de guerra tras enfrentamiento contra criminales

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La provincia de Pataz volvió a ser escenario de un operativo militar de gran envergadura. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que la operación denominada "Águila Dorada", ejecutada este sábado 9 de mayo, permitió incautar un arsenal de guerra y material explosivo tras un enfrentamiento con presuntos integrantes de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.

Enfrentamiento armado

La acción se inició a las 21:00 horas, luego de que una ciudadana denunciara en la comisaría de Alto Pataz la presencia de sujetos armados que habían tomado por asalto el nivel de labor minera 2820, disparando contra trabajadores y supervisores.

Con información de inteligencia militar, el Comando Unificado Pataz (CUPAZ) —integrado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional— desplegó un planeamiento táctico que permitió sorprender a los delincuentes.

Al advertir la presencia de las fuerzas del orden, los sujetos armados respondieron con disparos continuos y detonaciones de cargas explosivas, generando en el momento un enfrentamiento de alta tensión. La presión sostenida obligó a los atacantes a huir por el interior de la bocamina, abandonando armas y pertrechos militares.

Fuerza del orden hallaron armamento de guerra, incluyendo explosivos.

Objetos incautados

El operativo permitió decomisar un importante arsenal:

03 fusiles automáticos ligeros (FAL).

fusiles automáticos ligeros (FAL). 03 fusiles Galil.

fusiles Galil. 01 fusil R15.

fusil R15. 03 escopetas.

escopetas. 08 cargadores de FAL y 01 de R15.

cargadores de FAL y 01 de R15. Aproximadamente 500 cartuchos calibre 5.56.

cartuchos calibre 5.56. Aproximadamente 500 cartuchos calibre 7.62.

cartuchos calibre 7.62. Aproximadamente 500 cartuchos de perdigón calibre 12.

cartuchos de perdigón calibre 12. 25 cartuchos de explosivos.

cartuchos de explosivos. 10 paquetes de fulminantes con cordón detonante.

paquetes de fulminantes con cordón detonante. 01 rollo de cordón detonante eléctrico.

rollo de cordón detonante eléctrico. 01 casco Kevlar

Este hallazgo confirma la capacidad bélica de las organizaciones criminales que operan en la zona, con tácticas similares a grupos armados irregulares.

El jefe del Comando Conjunto, general César Briceño Valdivia, destacó que las Fuerzas Armadas y la Policía enfrentan operaciones complejas contra estructuras criminales que buscan sembrar violencia y mantener economías ilegales. Subrayó que el Estado está presente y firme en defensa de la seguridad nacional.

#Urgente | Incautamos más armamento de guerra, munición y explosivo vinculado a organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal en #Pataz. Nuestro Comando Unificado Pataz ejecutó la operación "Águila Dorada".@canalN_ @RPPNoticias @Agencia_Andina pic.twitter.com/gv0FqAaRHw — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) May 11, 2026

Continuidad con el rescate de rehenes

La operación "Águila Dorada" se suma a la reciente intervención "Impacto", que permitió liberar a ocho trabajadores secuestrados en la bocamina "La Codiciada". En aquel enfrentamiento, cuatro militares resultaron heridos, pero se logró rescatar a los rehenes y evidenciar la magnitud del problema en Pataz.

Ambas acciones reflejan una estrategia integral: mientras "Impacto" demostró la capacidad de respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, "Águila Dorada" apunta a desarticular la infraestructura criminal, incautando armas y debilitando la logística de las bandas.

La ofensiva en Pataz confirma que la lucha contra la minería ilegal y las organizaciones armadas requiere operaciones constantes y coordinadas. El rescate de rehenes y la incautación de un arsenal de guerra son hitos que muestran avances, pero también revelan la complejidad del desafío.