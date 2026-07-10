Exfutbolista que brilló en la selección de Francia fue DETENIDO tras ser vinculado a red de narcotráfico

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En su hora cero. Un exfutbolista de la selección de Francia que jugó en diversos clubes entre los que destacan Manchester City y Arsenal atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida debido a que fue detenido tras ser vinculado con una red de narcotráfico.

Exestrella de Francia fue detenido: Es vinculado a organización criminal

El exjugador que brilló en el combinado francés, Samir Nasri, se encuentra una vez más en el ojo del huracán esta vez porque ha sido puesto bajo custodia policial en el país europeo como parte de una investigación que estaría vinculada a una red de narcotráfico.

El exdeportista de 39 años fue interrogado durante aproximadamente diez horas el último jueves, 9 de julio, en las dependencias de la Brigada de Investigación Financiera (BRIF) de la Policía Judicial de París.

De acuerdo a lo revelado por el diario 'Le Parisien', el actual comentarista de 'Canal +' se encuentra involucrado en el marco de una pesquisa por importación de estupefacientes, conspiración criminal y blanqueo de capitales.

Hay que mencionar que esta investigación se encuentra centrada en dos figuras clave, además de Nasri. El primero de ellos está identificado como Karim Berrebouh, quien es un narcotraficante de Marsella que fue arrestado en 2021, y Olivier Sabbah, considerado uno de los pilares de la red de blanqueo para las actividades delictivas de Berrebouh.

Cabe señalar que este arresto se ha producido después de otro suscitado a finales de junio en Marsella.Y de acuerdo con lo citado por el medio de comunicación francés, el exjugador del Sevilla podría ser citado a declarar ante el tribunal próximamente.

En su comparecencia Nasri sostuvo ante las autoridades que creía haber vendido todas sus acciones en el local a Berrebouh. Por su parte, su abogado Saïd Harir, declinó declarar cuando fue contactado por los medios de comunicación.

Así informó el diario 'Le Parisien' sobre este caso que involucra a Samir Nasri

La conexión con un club nocturno y problemas con el fisco francés

Esta implicación del exjugador francés en el caso de blanqueo de capitales se debe a su antiguo papel como gerente de la discoteca 'XS' situada en la localidad Ivry-sur-Seine. Él se convirtió en accionista del club nocturno alrededor de 2016.

En paralelo, Samir Nasri también se encuentra bajo la lupa de las autoridades fiscales francesas. Aunque posee su residencia fiscal en Dubái, donde los impuestos son casi inexistentes, por lo que el fisco de Francia sospecha que en realidad reside en París.

A ello se suma que congeló sus cuentas bancarias en Francia con la finalidad de garantizar el cobro de una deuda estimada en 5,51 millones de euros. Además, el fisco sostiene que el centro de intereses vitales permanece en Francia, estancias entre 126 y 208 días del año en el país entre 2021 y 2023.

Es así que, Samir Nasri vive uno de sus momentos más difíciles que ha afrontado a sus 39 años debido a que fue detenido por diez horas en las dependencias de la Brigada de Investigación Financiera (BRIF) de la Policía Judicial de París, como parte de una investigación que estaría vinculada a una red de narcotráfico.