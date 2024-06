Rafael López Aliaga asegura que Marcha del Orgullo 2024 está preaprobada: "No hagan payasadas"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que la Marcha del Orgullo 2024 está preaprobada y pidió a los asistentes del evento que deben de "respetar sus creencias" religiosas.

En conferencia de prensa, el burgomaestre indicó que la edición del 2023 fue "la más exitosa en su historia" y manifestó que él no critica las acciones de otras personas.

"El año pasado dimos la autorización completamente y fue la más exitosa en su historia. No me meto en la vida íntima de cada ser humano, pero pido respeto para mis creencias. (A menudo) hacen memes de mis creencias, me discriminan porque comulgo a diario y me toman fotos en las iglesias (diciendo) ¿otra vez comulgando?. 'A ti, ¿Qué te importa?'", declaró.