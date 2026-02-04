Temblor HOY, 4 de febrero: Conoce AQUÍ la magnitud y epicentro del sismo que remece Perú

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro Sismológico Nacional (Censis) ha reportado un sismo en el país durante la noche de este miércoles 4 de febrero alertando a la población peruana. Conoce la magnitud y epicentro del temblor en esta nota.

Sismo en Huánuco

La noche de este 4 de febrero se reportó un nuevo sismo en el territorio nacional. Así lo dio a conocer el reporte del Centro Sismológico dando a conocer de un sismo de magnitud 3.7 alrededor de las 7:20 de la noche de este miércoles.

El Censis, entidad adscrita al Instituto Geofísico del Perú (IGP), indicó que el temblor ocurrió a 25 kilómetros al oeste de la localidad Codo de Pozuzo en la ciudad de Puerto Inca, en la provincia de Huánuco.

La notificación precisa que contó con una profundidad de 16 kilómetros, latitud de -9.75, una longitud de -75.67 y una intensidad de II-III Codo de Pozuzo, según la escala de Mercalli.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0062

Fecha y Hora Local: 04/02/2026 19:20:04

Magnitud: 3.7

Profundidad: 16km

Latitud: -9.75

Longitud: -75.67

Intensidad: II-III Codo del Pozuzo

Referencia: 25 km al O de Codo del Pozuzo, Puerto Inca - Huánuco — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 5, 2026

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) brindó detalles del sismo ocurrido durante esta noche. En esta se precisa que el epicentro ocurrió en Codo de Pozuzo.

Reporte COEN-Indeci tras sismo

Siguiendo con el rango de magnitud registrado, se registró que por contar con una magnitud 3.7, esta catalogado con alerta verde, la cual indica que es un sismo de baja magnitud por encontrarse en la categoría < 4.5

Recomendaciones de Indeci

Indeci brinda sugerencias a tomar en cuenta ante la ocurrencia de temblores en el territorio nacional.

Conservar la calma en todo momento, evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado.

Aléjese de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la Vía de Evacuación.

Si no puedes salir, ubícate en la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.

Evacúa con tu mochila para Emergencias.

¿Qué debe tener la mochila de emergencia?

Siempre debes tener en tu casa una mochila de emergencia y esta tendrá elementos que puedan ayudarte en situaciones de sismos y otros desastres naturales. No deben faltar alcohol o desinfectante, medicina, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas.

Si tienes un bebé o adulto mayor, la mochila también deberá tener objetos de gran necesidad para ellos como biberones, pañales, papillas, mantas y más.

