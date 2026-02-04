Ministro de Justicia afirma que Plan de Seguridad de José Jerí saldrá en los próximos días

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Se rectifica. A 24 horas de un aparente exabrupto en medio de la grave crisis de inseguridad que azota a diario a gran parte del país, el ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, confirmó a Exitosa que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana sí será presentado en los próximos días.

Como se recuerda, tras anunciar que el Consejo de Ministros había aprobado la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), el funcionario de Estado fue consultado sobre cuándo iba a presentarse la estrategia del Gobierno contra la delincuencia, dando como respuesta que sería "antes de Fiestas Patrias".

"El plan está casi terminado, estamos viendo detalles"

La cartera que lidera Walter Martínez es clave en la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana por, entre tantas funciones, guardar relación directa con la Policía Nacional del Perú (PNP) y los aparatos de justicia en la lucha contra el crimen organizado y sus delitos conexos.

Ante la consulta sobre si sus palabras expresadas marcaban un "nuevo aplazamiento" de la política de gobierno contra la delincuencia, el propio ministro intentó justificarse con la pregunta recibida, calificándola de "tendenciosa"; no obstante, para poner paños fríos al asunto confirmó que el plan será presentado sí o sí a la brevedad posible.

"Yo creo que fue una pregunta tendenciosa, la pregunta fue: ¿Saldrá el Plan de Seguridad Ciudadana para Fiestas Patrias? El plan de está casi terminado, estamos viendo detalles, pero lo importante aquí es el producto final, lo importante aquí es que tengamos un Plan de Seguridad Ciudadana robusto, un Plan de Seguridad Ciudadana que genere eficacia y es la preocupación que debe centrarse. Obviamente, este Plan de Seguridad Ciudadana saldrá ya en los próximos días", mencionó.

