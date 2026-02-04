Bill Gates habla por primera vez sobre su vínculo con Jeffrey Epstein: "Asistí a las cenas, nunca fui a la isla"

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El empresario estadounidense Bill Gates habló por primera vez de manera abierta sobre su vínculo con Jeffrey Epstein, el financista acusado de tráfico sexual de menores y hallado muerto en prisión en 2019. En entrevista con la cadena australiana 9News, Gates reconoció que asistió a varias cenas con Epstein, pero negó haber viajado a su isla privada o haber tenido contacto con alguna de las víctimas.

"No sé en qué estaba pensando él en ese momento. Eso me recuerda a cada momento que pasé con él. Me arrepiento y me disculpo por haberlo hecho. Es cierto que solo estuve con él en cenas, nunca fui a la isla", señaló el magnate.

Del mismo modo, Gates subrayó que sus encuentros con Epstein siempre habrían sido estrictamente profesionales y relacionados con proyectos de salud global.

Los correos y rumores

La revelación llega después de que se difundieran correos electrónicos de 2013 encontrados en los archivos de Epstein, en los que se insinuaba que Gates habría contraído una infección de transmisión sexual. El empresario negó tajantemente esa versión, precisando que dicho correo, como figura en el archivo, fue enviado hacia el mismo Epstein.

"Ese correo nunca se envió. Es falso. No sé en qué estaba pensando Epstein. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?".

Gates también explicó que conoció a Epstein en 2011 y que lo que lo motivó a reunirse con él fue la posibilidad de conseguir donaciones de grandes fortunas para proyectos de salud mundial.

"El enfoque siempre fue que conocía a mucha gente muy rica y decía que podía lograr que donaran dinero. En retrospectiva, eso fue un callejón sin salida. Fue una tontería pasar tiempo con él", admitió.

"Bill Gates":

Porque habló por primera vez tras revelaciones recientes de los archivos de Epstein pic.twitter.com/Uk9THFbmXS — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 4, 2026

El vínculo con Epstein fue uno de los factores que influyó en el divorcio de Gates con Melinda French Gates, su esposa durante 27 años. Ella había manifestado públicamente su incomodidad por las reuniones y aseguró que ese lazo fue un motivo de ruptura.

En una reciente entrevista, Melinda reiteró que las revelaciones del Departamento de Justicia le generan "una tristeza increíble", aunque subrayó que lo más importante es que se haga justicia para las víctimas.

Melinda Gates habla sobre los Archivos Epstein, después de que su ex esposo Bill Gates fuera mencionado varias veces.



"Para mí es personalmente difícil cada vez que surgen esos detalles porque trae de vuelta recuerdos de algunos momentos muy muy dolorosos en mi matrimonio."... pic.twitter.com/U9MouN9Edu — Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) February 3, 2026

Las declaraciones de Gates buscan cerrar un capítulo que ha afectado su imagen pública durante años. Aunque insiste en que nunca participó en actividades ilegales, el hecho de haber compartido cenas con Epstein lo coloca en la lista de personalidades que se relacionaron con el financista. Para muchos, el arrepentimiento llega tarde, pero marca un intento de deslinde definitivo.