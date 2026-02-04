La Libertad: ¡De nunca acabar! Detonan explosivo en puerta de un colegio en Trujillo

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La criminalidad sigue azotando al norte del país. Se reportó que sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo en la puerta de un conocido colegio público ubicado en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

Detonan explosivo en puerta de colegio público

De acuerdo con la información proporcionada por el corresponsal de Exitosa en Trujillo, el atentado contra la I.E. Santa María tuvo lugar la noche de este martes, 3 de febrero, en el distrito de La Esperanza, muy cerca al Hospital Jerusalén.

El artefacto explosivo fue detonado justo en la puerta del colegio público, por lo que el fuerte estruendo alarmó a los vecinos de dicho sector, quienes señalaron que esta sería la segunda vez que desconocidos atentan contra la infraestructura de la institución.

Tal y como muestran las imágenes, la explosión dejó daños leves en el portón del colegio y algunas grietas en el pavimento; sin embargo, se ha descartado la existencia de víctimas mortales.

Segundo atentado contra el colegio trujillano

Si bien este sería el segundo atentado contra el colegio público, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que lo ocurrido estaría direccionado contra un consorcio de empresas que lleva realizando trabajos de mejora en la institución por orden del Gobierno Regional, los cuales estarían valorizados en más de 3 millones de soles.

Cabe precisar que el primer atentado se dio el 17 de enero del presente año, pero en la parte posterior de la institución. Efectivos policiales ya investigan el caso a fin de identificar huellas y recopilar imágenes que puedan dar con los responsables de este nuevo atentado.

Caso similar en Trujillo

Un hecho similar se reportó también en Trujillo la noche de este último lunes, 2 de febrero, cuando sujetos detonaron un explosivo en los exteriores del local 'Tabaco Marino', ubicado en la avenida Metropolitana, urbanización San Isidro.

La detonación se registró al rededor de las 10:20 p. m. destrozando una vía de ingreso al local y parte de la pared. El estallido se escuchó en diferentes urbanizaciones a la redonda, causando temor entre aquellos que viven en el sector.

Este lugar funcionaba como restaurante en las mañanas, mientras que en las noches se convertía en una discoteca, razón por la que fue clausurada por la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Así como este hecho, se reportó que en la misma ciudad de Trujillo, sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo en la puerta de un colegio público, causando gran susto entre la población que pide más seguridad en la zona.