Daniel Urresti recupera su libertad tras anulación de sentencia del Tribunal Constitucional

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Daniel Belizario Urresti Elera recuperó su libertad este martes 3 de marzo luego que el Tribunal Constitucional (TC) anulará la sentencia impuesta por el Poder Judicial (PJ) por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

El exministro del Interior salió desde la Villa Militar Oeste en el distrito de Chorrillos. Urresti permaneció recluido cerca de tres años en el centro penitenciario Virgen de la Merced ubicado al interior del Comando de Educación y Doctrina del Ejército del Perú (COEDE) y al costado de la Escuela Militar.

Daniel Urresti sale en libertad

Tras el fallo del TC el pasado 20 de febrero que anuló su sentencia de 12 años, el exministro del Interior, Daniel Urresti, salió en libertad. A su salida fue recibido por el candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, quien recientemente informó que lo incluiría como parte de su gabinete ministerial en caso de ganas las Elecciones.

"He recuperado mi presunción de inocencia y eso es lo más importante", indicó. Al ser consultado de si se reincorporaría a la actividad política respondió: "Nunca me he retirado de la vida política", afirmó.

Una caravana de vehículos siguió la camioneta blanca donde se encuentra Daniel Urresti junto a su esposa con destino hacia la sede del partido político Podemos Perú en el Cercado de Lima.

Caso Hugo Bustíos

Daniel Urresti fue condenado el pasado 12 abril de 2023 a 12 años de cárcel como coautor del asesinato del periodista Hugo Bustíos ocurrido en 1988 en el departamento de Ayacucho.

El Poder Judicial lo halló culpable y fue acusado de haber disparado y detonar un explosivo contra el periodista cuando Urresti era capitán del Ejército.

Sin embargo, la defensa legal del acusado presentó un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional con el fin de anular la misma. Finalmente, el pasado 20 de febrero el máximo intérprete de la Constitución declaró fundada en parte este recurso por lo que la sentencia queda anulada de forma definitiva.

"El Tribunal concluyó que los hechos materia del proceso ocurrieron en noviembre de 1988, cuando se encontraba vigente el Código Penal de 1924. En ese marco normativo, el plazo máximo de prescripción de la acción penal era de 30 años, el cual venció en noviembre de 2018. Por ello, consideró que al momento de emitirse la sentencia condenatoria en 2023 la acción penal ya había prescrito", indica parte del fallo.

La presidenta del TC, Luz Pacheco, aclaró que el fallo que excarceló a Daniel Urresti no determina su inocencia o culpabilidad sino que, de acuerdo al nuevo código penal, la acción penal para procesar al acusado prescribió en el 2018.

Por tal fallo, Daniel Urresti salió en libertad tras casi tres años recluido al interior del centro penitenciario Virgen de la Merced por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.