Alto Perú exige ficha registral ante el Poder Judicial: Comuneros reclaman justicia por su ficha registral y derecho de propiedad

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Plantón frente al Poder Judicial

Con carteles en mano y arengas pidiendo respeto a su ficha registral, decenas de comuneros de Alto Perú protestaron esta mañana en el frontis del Poder Judicial para exigir la restitución de su ficha registral y la defensa de su derecho de propiedad. Entre 50 y 60 personas, incluidos adultos mayores y niños, llegaron desde la zona altoandina para demandar justicia.

"El último fallo ha cancelado nuestra ficha registral de la comunidad campesina. Es como si nos hicieran desaparecer", expresó un poblador, Fredy Tapia durante la manifestación. Según indicó, la medida los deja "flotando en el aire", sin respaldo legal para defender sus territorios.

La ficha fue cerrada en 2014 y, desde entonces, la comunidad sostiene una batalla legal para revertir la situación. Los manifestantes enviaron una comisión integrada por cuatro representantes —entre ellos el presidente comunal y su abogado— para dialogar con autoridades judiciales.

Más de 200 comuneros afectados

De acuerdo con los dirigentes, la comunidad está conformada por 202 comuneros y 282 electores, pertenecientes al distrito de Palca. En total, entre 350 y 400 familias se consideran perjudicadas por la cancelación.

Javier Ismael Yufra, alcalde de Alto Perú, señaló que la situación responde a decisiones adoptadas hace más de una década. "Desde el 2014 se cerró la ficha registral . Hoy estamos reclamando que se restituya para poder hacer prevalecer nuestro derecho de propiedad como comunidad campesina e indígena", declaró.

El burgomaestre sostuvo que Alto Perú es la única comunidad del distrito con su inscripción suspendida. "Tantos años han pasado y no se ha podido activar nuevamente. Creemos que hubo temas políticos detrás", añadió.

Riesgo sobre territorios comunales

La falta de ficha registrada impide a la comunidad ejercer formalmente su derecho de propiedad sobre terrenos que ocupan desde hace más de diez años. Según denunciaron, esta situación afecta procesos de inversión y posibles transacciones en zonas como Paucarani, donde existirían intereses de compra de tierras.

"Sin la ficha no podemos defender nuestros terrenos ni gestionar proyectos. Nos limita totalmente", afirmó otro representante comunal.

Los manifestantes advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable, continuarán con las protestas e incrementarán la participación ciudadana en nuevas movilizaciones.

Al cierre de esta edición, la comisión comunal permanecía reunida con autoridades judiciales a la espera de una resolución que defina la situación de la ficha registrada. Para los pobladores, la restitución no solo representa un trámite administrativo, sino la garantía de su derecho de propiedad y la permanencia histórica de Alto Perú como comunidad campesina reconocida.