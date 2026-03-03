Presidente de Francia NO lamenta muertes en Irán: "No los extrañaremos, masacraron a su pueblo"

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En el cuarto día de la guerra en Irán, iniciada por ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos, que ha escalado con represalias iraníes y miles de muertos y heridos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, atribuyó al país islámico la "responsabilidad primera" de la situación.

Macron condena ataques de Israel y EE.UU., pero culpa a Irán

Desde el Palacio de Elíseo en París, este martes, el mandatario emitió un discurso pregrabado esta tarde sobre el conflicto en Medio Oriente. En primer lugar, condenó duramente los bombardeos iniciales israelíes y estadounidenses, por lo que "Francia no puede aprobarlos ni apoyarlos".

Según Macron, los ataques balísticos, que calificó de "ilegales y peligrosos", se llevaron a cabo "fuera del derecho internacional", aunque reconoció el contexto de amenazas previas.

Sin embargo, aseguró que fue la República islámica de Irán la que "desarrolló un programa con capacidades y armas nucleares peligrosas, una balística sin precedentes que financió grupos terroristas" en los países vecinos.

El jefe de Estado francés mencionó a agrupaciones como el Hezbolá en el Líbano y las milicias chiítas en Irak. Recordó que estas últimas apoyaron a Hamás y sostuvo que su objetivo fue siempre "destuir el Estado de Israel".

"La historia nunca derramará lágrimas por aquellos que masacraron a su propio pueblo. No los extrañaremos", aseveró Macron.

Asimismo, pidió el cese inmediato de la escalada bélica, el fin de los bombardeos, incluyendo los de Israel en Líbano contra Hezbolá, respeto a la integridad territorial libanesa y retorno a la diplomacia y negociaciones pacíficas frente al programa nuclear y balístico iraní.

Francia despliega su portaaviones nuclear Charles-de-Gaulle en el Mediterráneo

Como parte de las medidas defensivas francesas, el gobierno de Macron ordenó el despliegue del portaaviones nuclear Charles de Gaulle, sus aviones y fragatas de escolata hacia el mar Mediterráneo para proteger rutas estratégicas tras el cierre total del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo y del gas natural (GNL).

Esto debido a que Irán empezó a enviar ataques dirigidos a países del Golfo aliados de Estados Unidos, apuntando específicamente contra las bases militares estadounidenses.

Además, Francia reforzó defensas aéreas, sistemas antimisiles y radares en Oriente Medio, así como también logró derribar drones en defensa de aliados, como Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes.

