Ministro del Interior sale en defensa de José Balcázar y minimiza cuestionamientos: "Todos tenemos denuncias"

Desde su elección como presidente de la República en reemplazo de José Jerí, José María Balcázar estuvo en el centro de la polémica y en estos últimos días las críticas se agudizaron aún más tras la emisión de un informe periodístico donde se le señala de haber favorecido a su hijo.

De acuerdo a este reportaje, uno de los herederos del ahora mandatario saco provecho luego que se aprobara la Ley 32171, todo ello mientras se desempeñaba como presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República.

Saca cara por José Balcázar

Pese a esta reciente polémica, el ministro del Interior, Hugo Begazo, salió en defensa de José María Balcázar minimizando estos cuestionamientos. Según indicó, la presunción de inocencia tiene que prevalecer ya que cualquier funcionario del Ejecutivo está expuesto a denuncias de este tipo.

"Todos tenemos denuncias, todas las personas pueden tener denuncias. Existe la presunción de inocencia y debemos respetar esa presunción de inocencia. Se puede decir muchas cosas de muchas personas", indicó a los medios.

En esa misma línea, el titular del Mininter aseguró que ahora que conoce más al jefe de Estado ha confirmado sus intenciones de encabezar un gobierno de transición y así poder llegar a 28 de julio y darle paso al nuevo gobierno.

Hugo Begazo respalda a José María Balcázar pese a cuestionamientos.

"Los pocos días que yo conozco al señor presidente de la República y estoy despachando día a día, tarde y noche con él, veo que es una persona que tiene las cosas claras y que quiere llegar a terminar y estar en una gestión dando lo máximo de él. Yo sí (doy) mi respaldo al señor presidente de la República porque lo que nos está indicando y lo que nos está dando como línea de acción yo considero que es lo correcto", añadió.

Busca evitar un nuevo paro de transportistas

En esa misma línea, el nuevo responsable de la cartera del Interior aseguró que se reunió con representantes de los transportistas tras el anuncio de un nuevo paro programado para el 5 de marzo.

Respecto a ello, el integrante del gabinete aseguró haber llegado a un buen acuerdo con el transporte público tras darle su compromiso de luchar contra la criminalidad y delincuencia.

"Acabo de venir y ha estado presente el señor presidente de la República, ha estado presente el jefe de región Lima, han estado presente todos los sindicatos representativos y hemos llegado a acuerdos. Nos han manifestado sus hechos, son reuniones que se vienen dando y nosotros hemos asumido esta reunión el día de hoy", finalizó.

