¡Tragedia en el fútbol!: Joven promesa muere tras ataque a balazos

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La madrugada parecía tranquila. Pero en cuestión de minutos, todo cambió. Un joven futbolista fue atacado a balazos y horas después murió por la gravedad sus heridas. El caso ha causado conmoción por la forma en que ocurrió y por la edad de la víctima.

Se trata de Tomás Bustamante Carriel, de 19 años, quien recibió dos impactos de bala en el tórax. Según los primeros reportes, cerca de las 7:30 de la mañana fue trasladado por cuatro hombres hasta un centro de salud, donde lo dejaron gravemente herido y luego escaparon sin dar explicaciones.

Personal médico intentó estabilizarlo de inmediato, pero su estado era crítico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado a un hospital de mayor complejidad. Pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció horas después.

Las autoridades iniciaron un amplio operativo para esclarecer lo ocurrido. La Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias. Peritos levantaron evidencias en el lugar donde se habría producido el ataque y también en el vehículo en que fue trasladado.

Hasta ahora no se ha informado de detenidos. Las autoridades trabajan para identificar a los responsables y establecer la dinámica exacta de los hechos. No se descarta ninguna hipótesis.

Investigación y primeras pistas

Las primeras indagaciones apuntan a que el ataque ocurrió en horas de la madrugada. En el sitio se encontraron rastros balísticos que serán analizados. Además, se revisan cámaras de seguridad y declaraciones de testigos.

Fuentes ligadas a la investigación señalaron que el joven presentaba "heridas de alta gravedad", lo que explicaría el desenlace fatal. El entorno deportivo también reaccionó con mensajes de dolor y sorpresa.

La noticia generó impacto porque el jugador era conocido en el circuito profesional y tenía una carrera de ascenso. Su muerte dejó preguntas abiertas y una familia destrozada.

El caso ocurrió en Chile y conmueve al fútbol

Recién con el paso de las horas se confirmó que el crimen ocurrió en Coihueco, en la Región de Ñuble, en Chile. Tras ser llevado a un centro asistencial local, fue trasladado al Hospital Herminda Martín, en la ciudad de Chillán, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Tomás se formó en las divisiones inferiores de Ñublense y en 2025 defendió los colores de Brujas de Salamanca en la Segunda División Profesional. Era mediocampista ofensivo y muchos lo consideraban una promesa.

Su club expresó en un comunicado que recordarán: "la alegría de tu cara y tu pasión por el fútbol". Hoy, el deporte chileno está de luto mientras la justicia intenta aclarar quién disparó y por qué.