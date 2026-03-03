Hombres G confirma segunda fecha en Lima: ¿Cuándo es y dónde comprar entradas?

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La espera terminará para miles de fanáticos peruanos de una de las bandas más emblemáticas del rock en español. Hombres G confirmó una segunda y última fecha en Lima, tras agotar las entradas del primer concierto programado el 29 de octubre en el Estadio Nacional.

La segunda fecha será el 30 de octubre de 2026, apenas un día después del show original, convirtiéndose en la última oportunidad del año para verlos en vivo en la capital peruana. Con este anuncio, la gira "Los Mejores Años de Nuestra Vida", promete cerrar con broche de oro en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

El grupo, formado en Madrid en 1982 e integrado por David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina, es considerado uno de los nombres más emblemáticos del rock en español. Con éxitos como 'Devuélveme a mi chica', 'Te quiero', 'Marta tiene un marcapasos' y 'Venezia', la banda promete un espectáculo cargado de nostalgia, coros masivos y conexión directa con el público.

¿Cuándo estarán a la venta las entradas?

La venta de entradas para la segunda fecha iniciará el viernes 6 de marzo a las 10:00 a. m. y estará disponible con todos los medios de pago. Este anuncio llega luego de que los boletos para el concierto del 29 de octubre se agotaran en cuestión de horas, evidencia del fervor con que el público limeño recibe a la banda.

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas estarán a la venta a través de Teleticket, plataforma oficial encargada de la distribución. En los próximos días se anunciarán más detalles mediante los canales oficiales, pero la información confirmada indica que esta será la última fecha disponible en Lima dentro de la gira.

Una gira con historia y emoción

Hombres G es una de las agrupaciones más queridas del rock en español, con clásicos que han marcado generaciones. Su música ha trascendido décadas, convirtiéndolos en un referente del pop rock que sigue vibrando con fuerza en Latinoamérica y el mundo.

La gira "Los Mejores Años de Nuestra Vida" no solo recorre sus éxitos, sino que también acompaña el lanzamiento de un documental homónimo que repasa la historia y vigencia del grupo, reforzando la conexión emocional con su público.

Para quienes aún no aseguraron su entrada, la segunda fecha es una oportunidad imperdible para ser parte de un show que promete nostalgia, energía y miles de voces cantando al unísono.