Reconocido supermercado en Perú lanza OFERTAS EN PRENDAS desde S/1.49: Conoce AQUÍ todos los detalles

14/11/2025 / Exitosa Noticias

Un famoso supermercado en Perú ha lanzado ofertas increíbles que no puedes desaprovecharlas. Por tal razón, un gran número de clientes podrán tener la gran oportunidad de acceder a precios más módicos en lo que respecta a prendas de vestir tanto para varones, damas y niños.

Si necesitas renovar tus outifts esta ocasión no la desaproveches. En la siguiente nota te proporcionamos todos los pormenores de esta ganga, la cual tiene como precio mínimo S/1.49.

¿Cuál es la tienda que ha lanzado esta oferta?

La cadena de Supermercados Metro ha decidido ofrecer prendas de vestir desde S/1.49, así lo ha dado a conocer el portal digital Concupón. Según su último post de Facebook, la sede de Metro en Plaza Lima Sur, en el distrito de Chorrillos.

En las fotografias se observa unas botas para mujer a S/5.99, unas pantuflas para féminas a S/3.99 y S/4.99. Asimismo, continuando con los modelos para damas, un leggins forrado también lo están ofertando a S/5.99.

Y por si fuera poco una truza femenina a solo S/1.49, así como también un vestido color verde a S/6.99.Adicionalmente, para los varones hay pantuflas a tan solo S/3.99.

Cabe señalar que, todas las personas que deseen aprovechar estas ofertas deberán acudir lo más pronto posible a la tienda porque las prendas al tener un costo bajo generarían que la demanda aumente y se acaben.

Las sedes con otras ofertas

Además de la sede de Chorrillos, en otro estableciemiento ubicado en la avenida La Marina, en el distrito de San Miguel también cuenta con muchas más ofertas para el público que no se lo pueden perder.

Entre estas promociones se encuentran el 90% en pantuflas de variados diseños para varones. De igual manera, para quienes desean adquirir nuevo vestuario estos con un 90%.

También, se encuentran en liquidación pares de zapatillas de calidad lona en los colores blanco y negro a tan solo S/8.99. Otro diseño de este par también está a precio ganga a S/7.99. A ello se le suman ballerinas de lona a S/4.99 en colores verde, negro, beige y azul.

Y para los bebés también hay ofertas entre las que resaltan botines de color marrón y rosado a S/8.99 y pantuflas a S/2.99 en tonalidad rosada y ploma.

Es así como no puedes dejar pasar la oportunidad de adquirir los productos a precio ganga que está ofreciendo este reconocido supermercado en su sede de Plaza Lima Sur, en Chorrillos, así como también en San Miguel.