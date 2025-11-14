Chorrillos: Intervienen a más de 200 motociclistas que intentaban realizar piques ilegales en Costa Verde

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la madrugada del viernes 14 de noviembre, agentes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizaron un operativo sorpresa frente a la playa Agua Dulce en Chorrillos, donde intervinieron a más de 200 motociclistas cuando se disponían a iniciar piques ilegales en plena Costa Verde.

Mujeres acompañantes y motos abandonadas

En conversación con Exitosa, el general Manuel Lozada, director de Investigación Criminal de la PNP, la mayoría de conductores se encontraban acompañados de una mujer, lo que infringe las recientes medidas del estado de emergencia en Lima y Callao, que prohíbe la circulación de dos personas en un vehículo menor.

Se encontraron seis motos abandonadas presuntamente por delincuentes.

"Tenemos más de 250 motociclistas intervenidos, todos en compañía de una fémina, que están al volante de las motocicletas. Estos jóvenes son los que hacen los piques, los que van en manada interrumpiendo la normal circulación de nuestros vehículos por las diversas arterias de la capital", detalló.

Según Lozada, las motocicletas estaban estacionadas en zona rígida y que incluso han asesinado a una persona en un grifo.

El general también detalló que, entre los intervenidos, hay personas con requisitorias vigentes y que seis motocicletas fueron abandonadas, incluso, varias de ellas, tienen denuncias pór robo.

"Sus dueños las han dejado tiradas orque se esconden de la justicia (...) han abandonado otra por la playa y la acabamos de traer", aseguró.

Extranjeros intervenidos

Manuel Lozada también informó a Exitosa que un grupo importante de los intervenidos son de nacionalidad venezolana y que varios de ellos se encuentran en situación migratoria irregular, por lo que serán iniciados los procedimientos para su expulsión del país.

"Tenemos 13 ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana intervenidos, tres en situación irregular que deben ser expulsados", sentenció.

Asimismo, reveló que la PNP y el personal especializado de la DIROES solicitará sus antecedentes y revisará las requisitorias del total de intervenidos. "Estamos sometiendo (lo intervenido) a la pericia inmediata", finalizó.

Medidas excepcionales para el uso de motos

Como parte de las medidas complementarias del estado de emergencia en Lima y Callao, la PNP reiteró que únicamente un pasajero podrá movilizarse en motocicleta y que, de no cumplirse esta regla, el acompañante será obligado a ser apartado.

"El Decreto Supremo no especifica una infracción para el desplazamiento de dos personas que van moto, solo se le hará la indicación de que tiene que descender el acompañante mientras que el piloto podrá continuará solo su recorrido", señaló.

Según la coronel PNP Rocío Mayhua, la única excepción será cuando el conductor viaje con un menor de edad como acompañante.