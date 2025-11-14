¡Confirmado! Este 17 de noviembre será DÍA no laborable: ¿Quiénes descansan y por qué?

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo día no laborable está próximo y con ello un feriado largo. Pues bien, según la resolución N° 113-2025-MDS/A se establece el lunes, 17 de noviembre, como una fecha para descansar. Conoce quiénes se verán beneficiados y el motivo detrás de esta medida.

¿Quiénes se verán beneficiados con esta fecha?

Noviembre no solo fue un mes que muchos esperaban por el registro de solicitudes del octavo retiro AFP de hasta 4 UIT (equivalente a S/21,400), sino porque además del feriado nacional por el 'Día de Todos los Santos', se reveló que hay otra fecha que beneficiará a un sector de trabajadores en el país, permitiéndoles tener un descanso, alejados de la rutina diaria.

Tal como se detalla en la Resolución de Alcaldía N.º 113-2025-MDS/A, la ciudadanía podrá disfrutar de un día no laborable el 17 de noviembre y con ello, aprovechar también el sábado y domingo previo a esa fecha, tomando así un feriado largo que nos dé un pequeño respiro a la jornada de trabajo. Sin embargo, cabe resaltar que la medida solo va dirigido a una determinada región del Perú.

De acuerdo a la normativa, la medida se aplicará solo para los trabajadores del distrito de Sarhua, ubicado en la provincia de Fajardo, en Ayacucho. A su vez, se resalta que los que laboren en el sector público de la región podrán disfrutar de esa fecha especial.

Mientras tanto, los que laboran en el sector privado, siempre que exista un acuerdo entre empleador y trabajador, podrá acogerse al día no laborable; es decir, su adhesión es opcional.

¿Por qué será día no laborable el 17 de noviembre?

El documento también especifica que el motivo detrás de este día no laborable "recuperable", se da para conmemorar el 115.º aniversario de creación política del distrito de Sarhua y con ello, reafirmar el compromiso de desarrollo y progreso vecinal, compartiendo con la población diversas actividades programas para la celebración de esta magna fecha.

Resolución que confirma día no laborable este lunes 17 de noviembre.

¿Qué feriados nacionales queda este 2025?

En caso no seas uno de los beneficiarios de este día no laborable el 17 de noviembre, no te preocupes, ya que según el calendario oficial aún hay feriados nacionales que te permitirán descansar e incluso alistar tus maletas para viajar al interior del país o solo pasar un agradable momento familiar. Las fechas que quedan son:

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

25 de diciembre: Navidad.

Es así como este 17 de noviembre se convertirá en un día no laborable que podrá beneficiar a miles de ciudadanos por tratarse de una fecha especial, pero solo para los trabajadores del distrito de Sarhua.