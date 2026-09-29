Perú presentará ante el papa León XIV la grave contaminación por mercurio que afecta a pueblos de la Amazonía

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú participarán este 30 de septiembre en una trascendental audiencia en el Vaticano. El objetivo de este encuentro es presentar ante el papa las evidencias sobre las graves consecuencias que genera la exposición al mercurio en diversas comunidades indígenas de la región.

La vocería peruana recaerá en la Dra. Claudia Vega, actual coordinadora del Programa de Mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica. Durante su destacada intervención, la especialista explicará cómo la extracción de oro afecta los ecosistemas, evidenciando que esta contaminación ambiental trasciende las áreas geográficas donde operan dichas minas.

Amenazas territoriales

Diversas investigaciones lograron alertar niveles muy elevados de mercurio en comunidades amazónicas. Estos reportes técnicos formulan advertencias respecto a los riesgos continuos para aquellas poblaciones consideradas especialmente vulnerables, evidenciando la compleja crisis ambiental que enfrentan las familias.

Esta delicada problemática se encuentra estrechamente vinculada con las operaciones de extracción de oro y el uso de químicos mineros. No obstante, el enfoque planteado advierte que los severos estragos generados por dicha contaminación minera no quedan restringidos exclusivamente a los puntos específicos donde operan las maquinarias de recolección aurífera.

El componente químico posee una altísima capacidad para permanecer alojado en diversos ecosistemas, perjudicando directamente a comunidades que dependen de ríos y bosques. Frente a este complejo panorama, los participantes abordarán la problemática analizando en paralelo los múltiples impactos territoriales y los nocivos efectos progresivos sobre la salud pública comunitaria.

La representación peruana estará a cargo de la investigadora Claudia Vega

Esfuerzos internacionales para frenar el problema

La audiencia programada reunirá a destacados delegados provenientes de cinco países amazónicos, teniendo como objetivo principal compartir información sobre esta crisis. Esta participación conjunta busca probar que la grave contaminación por mercurio requiere respuestas inmediatas entre las diversas naciones de la región.

Otro tema que será puesto en discusión es la asignación de responsabilidad a lo largo de la extensa cadena del oro. El planteamiento expuesto argumenta que los desastres ambientales no concluyen en los yacimientos, sino que deben auditarse considerando toda la red que posibilita su llegada a los mercados.

La esperada intervención de la Dra. Claudia Vega integrará valiosa evidencia científica peruana para complementar las experiencias compartidas por otros países. Finalmente, los expositores aguardan que el evento visibilice la problemática regional que vincula de manera la salud humana, los ecosistemas amazónicos y la controvertida extracción del mineral pesado.