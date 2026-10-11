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Pedido de facultades

Mininter propone poner límites a armas civiles y endurecer medidas contra extorsionadores

El ministro del Interior, César Astudillo, presentó cuatro propuestas legislativas para reforzar la seguridad ciudadana, combatir el crimen organizado y fortalecer a la Policía Nacional.

Mininter propone poner límites a armas civiles y endurecer medidas contra extors
Mininter propone poner límites a armas civiles y endurecer medidas contra extors (Composición: Exitosa)

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/10/2026

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El ministro del Interior, César Astudillo, propuso cambiar las normas sobre armas de uso civil para evitar que una sola persona acumule un número indeterminado de armas registradas como de caza, deporte o colección. La medida integra el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo para reforzar la seguridad ciudadana.

El titular del Mininter aclaró que la iniciativa no busca impedir que los ciudadanos posean armas de manera legal. El planteamiento apunta a corregir brechas normativas que podrían facilitar que armamento adquirido o importado legalmente termine en poder de bandas criminales.

Restricción para armas de caza y colección

Astudillo alertó que algunas carabinas registradas para actividades civiles pueden emplear municiones de guerra e incluso ser alteradas para efectuar disparos en ráfaga

La propuesta plantea establecer controles sobre la cantidad de armas que una persona puede registrar en las categorías de caza, deporte y colección. Según el ministro, una regulación más rigurosa ayudará a evitar que ese tipo de armamento sea desviado hacia organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

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Plazo para expulsiones y lucha contra extorsión

El ministro también propuso extender hasta 48 horas el plazo para concretar expulsiones administrativas de ciudadanos extranjeros con situación migratoria irregular. Astudillo señaló que el periodo vigente reduce la capacidad de respuesta de las autoridades.

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El Mininter planteó además reforzar el empleo de tecnología contra la extorsión. Las medidas incluyen geolocalización, bloqueo de chips y fiscalización de líneas telefónicas irregulares, con el objetivo de rastrear pagos de cupos, identificar a los implicados y fortalecer las investigaciones por amenazas cometidas mediante celulares, aplicaciones y plataformas digitales.

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Mayores atribuciones policiales

La cuarta propuesta busca ampliar la capacidad de intervención de la Policía Nacional en espacios relacionados con actividades criminales de alto riesgo, entre ellos los puertos.

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Astudillo sostuvo que las restricciones actuales pueden impedir una respuesta oportuna de los agentes, incluso cuando existen indicios de traslado de armas o drogas. Por ello, pidió al Senado evaluar las reformas para reforzar la prevención, investigación y acción policial frente al narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, la extorsión y el crimen organizado.

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