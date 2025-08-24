Reintegro 4 del Fonavi iniciaría pago el próximo 28 de agosto: Beneficiará a más 73 000 fonavistas

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Buena noticia para los adultos mayores! El integrante de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Jorge Milla, confirmó que esta semana entrante habrán importantes novedades en favor de más de 73 000 exaportantes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).

En diálogo con Cecilia García, el representante del grupo de trabajo explicó el último procedimiento pendiente, el cual tendrá un desenlace feliz este jueves 28 de agosto, cuando este importante grupo poblacional obtenga su dinero después de muchos años de espera.

Esta semana aprueban padrón de beneficiarios

La tarde de este domingo 24 de agosto, Jorge Milla comentó que este martes 26 tendrán una sesión extraordinaria para finiquitar la resolución administrativa, la cual está únicamente está pendiente para su aprobación.

Asimismo, anunció que les presentarán el padrón de 73 739 beneficiarios para que sea firmado y así pueda ser enviado al Diario Oficial El Peruano para su respectiva publicación al día siguiente, según ley.

Con la promulgación, el miércoles 27, el padrón de más de 73 000 adultos mayores será de acceso público para que a partir del día siguiente puedan cobrar sus ahorros de toda una vida.

Lista 22 a la espera

Con referente a la Lista 22 de devolución de ahorros, el representante de la Comisión Ad Hoc indicó que la nómina incorporará a los exfonavistas que a la fecha no han recibido su dinero. En ese sentido, señaló que como parte del proceso, sus aportaciones han debido ser acreditadas para ser parte de la lista.

Trascendió que, los pagos correspondientes a la Lista 22 se estarían realizando en noviembre entrante. Cabe señalar que, la lista incluirá hasta 100 000 beneficiarios de préstamos para calaminas y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado del Banco de Materiales.

En entrevista en Exitosa el 29 de julio, Luis Luzuriaga, presidente de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (FENAF-Perú) y de la Comisión Ad Hoc, mencionó que se cuenta con 600 millones de soles para financiar los grupos de pago del Reintegro 4 y la Lista 22; sin embargo, no hay recursos para el 2026, pues señaló, que se necesita que el Gobierno destine 3,500 millones de soles para cumplir con los casi 1 900 000 fonavistas.

En esa línea, indicó que la deuda estatal asciende a casi 10 mil millones de soles y que debería estar contemplada en el Presupuesto General del 2026, el cual está a cargo del Congreso de la República.

De esta manera, más de 73 000 adultos mayores podrán recibir su dinero desde la próxima semana.