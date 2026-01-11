Paro de transportes del 15 de enero confirmado: Martin Ojeda señala que "es difícil" que se suspenda

11/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El vocero del gremio de transportes, Transportes Unidos, Martín Ojeda, indicó que la convocatoria de paro programada para el próximo 15 de enero no responde a un "capricho" sino que responde a una "racha" por el incremento de homicidios en contra de trabajadores del gremio.

Ojeda señaló que durante el gobierno del presidente José Jerí la situación que enfrentan es "peor" por lo que ha impulsado la decisión del gremio para programar una fecha y cumplirla. La suspensión del paro "es difícil", expresó.

Paro confirmado para el 15 de enero

El representante de Transportes Unidos, Martín Ojeda, confirmó el paro de transportistas convocado por empresas del gremio para el próximo jueves 15 de enero, convocatoria que paralizaría Lima y Callao.

En ese sentido, señaló que la medida está decidida y que es muy difícil que se de una suspensión debido a que la fecha ya ha sido programada y anunciada a nivel nacional.