Pachacamac: Derrumbe de muro y arena sepulta a tres obreros, acabando con la vida de uno de ellos

En la tarde del sábado 10 de enero se registró un derrumbe de un muro de contención en el distrito de Pachacamac, con consecuencias fatales. Tres obreros acabaron sepultados tras esta eventualidad, dejando a uno de ellos sin vida, mientras que los otros dos pudieron ser rescatados.

Vecinos trataron de ayudar

Los eventos descritos ocurrieron en la avenida Los Incas, en la asociación Los Lúcumos, en el interior de una vivienda donde se realizaban unas obras, cerca de las 2.00 de la tarde. Mientras cumplían con sus labores, una gran cantidad de arena cayó sobre ellos, cuando se encontraban en la zapata en los cimientos de una construcción.

Al percatarse del derrumbe, vecinos se acercaron para auxiliarlos, logrando quitar los escombros. Dos de ellos fueron rescatados con vida y trasladados a un centro de salud cercano, mientras que un tercero, identificado como José Aquije Muñoz, (56) maestro de obras, falleció a causa de la presión ejercida. Una lugareña habló al respecto.

"Un poco difícil de ver personas que fallecen. Es cierto, falleció un señor y a dos los traté de salvar, pero a uno no lo pude. Mi casa está también afectada, me dicen que no voy a poder entrar a mi casa", refirió la vecina, que trató de auxiliar a los obreros heridos.

Efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público llegaron hasta esta vivienda para el levantamiento del cadáver. Además, se inició la investigación para determinar las causas del derrumbe y si la obra no era informal o contaba con las autorizaciones de la Municipalidad de Pachacamac.

