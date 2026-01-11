Carriles exclusivos para buses en Av. Abancay reducirán recorrido de 20 a 6 minutos, según ATU

11/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que la obra de implementación de carriles exclusivos para buses del transporte público en la avenida Abancay continúa avanzando y que la entrega de obra está prevista para el lunes 19 de enero.

Los ocho carriles con los que cuenta la avenida, cuatro de ida y cuatro de vuelta, deberán de circular alrededor de esta fecha de forma circulada: dos para buses de transporte público y dos carriles para vehículos menores. Conoce los detalles del avance de la obra en la siguiente nota.

Avance del 65% en obra de carriles exclusivos

Tras el inicio de las obras en la avenida Abancay, una de las principales vías del Cercado de Lima, la ATU informó que la implementación de los carriles exclusivos está avanzando según lo previsto.

En ese sentido, la obra cuenta con un 65% de avance y sería entregada para el lunes 19 de enero tras las obras realizadas durante las noches y madrugadas con el fin de no generar contratiempos en el tránsito vehicular.

Con cuatro carriles de ida y cuatro de regreso, esta importante vía soporta el tráfico de 41,000 vehículos diarios, que ahora estarán distribuidas de forma segregada: dos carriles para buses de transporte público y dos carriles para vehículos menores, para ambas vías.

Se reduciría recorrido de 20 a 6 minutos

El vocero de la ATU, Pavel Flores, informó para el medio Andina noticias que si bien se cuenta con una delimitación de carriles existentes, estás resultan poco efectivas por lo que se llevó a cabo esta obra vial.

Por esta razón, han propuesto los carriles segregados para los buses de transporte público como solución. "Con bolardos de metal que se instalarán cada tres metros y entre estos se colocarán topellantas", indicó.

El representante del organismo de transporte indicó que durante la primera etapa de la implementación de los carriles exclusivos para buses contempla un tramo de aproximadamente 1,2 kilómetros, desde el jirón Amazonas hasta la avenida Nicolás de Piérola.