Verano 2026: Lluvias en Lima continuarán en los próximos días, según Senamhi

11/01/2026

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirmó que la costa peruana, incluyendo Lima Metropolitana, seguirá soportando lluvias durante los próximos días. En la presente nota te informamos cuáles son las regiones alertadas y hasta cuándo durará este fenómeno climático que se registrada en el inicio del año 2026.

¿Hasta cuándo durarán las precipitaciones?

En entrevista para TV Perú, la especialista del Senamhi, Ing. Raquel Loayza, recordó que a la fecha varias provincias de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna se encuentran bajo el Aviso Meteorológico N.º 8, el cual indica la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en los citados departamentos.

De acuerdo con el pronóstico de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, la vigencia de la alerta es desde la medianoche del domingo 11 de enero hasta 11:59 p. m. del martes 13 del mismo mes. Con referente a la continuación de las precipitaciones en la capital, tal como ha venido ocurriendo en las últimas horas, la experta señaló que seguirán presentándose durante las siguientes 24 horas, pero con tendencia a ser menos intensa.

"Las lluvias se van a presentar hasta el día 12, pero ya con una tendencia a disminuir (...) la lluvia intermitente no es continua, tiene pausas, y eso es lo que se ha observado en diversos distritos de Lima Metropolitana", mencionó.

Detalló, además, que el viernes 9 de enero se registraron acumulados significativos en la sierra de Lima. En Casapalca, las lluvias comenzaron al mediodía y se extendieron hasta la noche, alcanzando un acumulado de 9.6 milímetros, considerado fuerte. En Matucana, agregó se reportaron 6.4 milímetros desde las 2:00 p. m., mientras que en Chosica se registraron lluvias intensas entre las 6:00 p. m. y 7:00 p. m. con un acumulado de 4 milímetros.

Estas precipitaciones se desplazaron hacia la capital en forma de lluvias intermitentes, alcanzando distritos como Carabayllo, San Martín de Porres, La Molina y Chorrillos, principalmente durante la noche y la madrugada, situación que puso en alerta a cientos de residentes de las jurisdicciones mencionadas por temor a que pueda intensificarse tal como ocurrió en marzo del 2023 a consecuencia del ciclón 'Yaku'.

¿Cuáles serán las temperaturas máximas durante el verano 2026?

En entrevista para Exitosa a finales de diciembre del 2025, el meteorólogo del Senamhi, Ing. Nelson Quispe, señaló que la ciudadanía debe estar preparada para las altas temperaturas que se registrarán hacia fines de febrero e inicios de marzo de 2026.

"Las temperaturas podrían llegar a los 32 °C en la costa de Lima, eso es cierto, incluso podría haber picos más altos de los 32 uno que otro día, especialmente en los distritos al este de la capital, eso es muy importante resaltar. Usualmente culminando febrero e inicios de marzo es donde se registran los picos máximos, no se descarta esa posibilidad", sostuvo.

Otra alerta que trae consigo la estación del verano es la presencia de la radiación ultravioleta, la cual para el Senamhi, están clasificados como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, recomiendan que se aplique bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas.

De esta manera, el Senamhi hace mención esta nueva advertencia sobre las condiciones climatológicas en la costa y parte de la sierra, a fin de que la población toma sus respectivas medidas preventivas tanto dentro como fuera del hogar.