Segundo sismo remece Arequipa HOY, 10 de enero: Conoce AQUÍ la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) reportó un segundo sismo en la región Arequipa este 10 de enero. En la siguiente nota conoce la magnitud y el movimiento telúrico que alarmó a ciudadanos.

Un nuevo sismo se ha registrado en la región Arequipa este sábado 10 de enero, específicamente a las 2 y 44 de la tarde. Al respecto, según información del Censis este presentó una magnitud de 4.0 en la escala de Richter.

De igual forma, la entidad encargada del monitoreo de la activida sísmica que afecta al territorio peruano, indicó que este movimiento telúrico ocurrió a 27 kilómetros al noreste de Mollendo, en la provincia de Islay-Arequipa.

Adicionalmente, se precisó que este segundo temblor en suelo arequipeño tuvo una profundidad de 25 kilómetros y alcanzó una intensidad de III Mollendo, en la escala de Mercalli, lo que significa que fue percibido de manera leve. También, en este reciente reporte sísmico se señala que se rastreó una latitud -16.83 y a su vez una longitud de -71.86.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0025

Fecha y Hora Local: 10/01/2026 14:44:24

Magnitud: 4.0

Profundidad: 25km

Latitud: -16.83

Longitud: -71.86

Intensidad: III Mollendo

Referencia: 27 km al NE de Mollendo, Islay - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 10, 2026

¿Cuál fue el epicentro de este sismo en Arequipa?

En paralelo, mediante sus canales oficiales, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI publicó el boletín informativo en el que puntualizó que el sismo registrado durante la tarde en Arequipa tuvo como epicentro la ciudada de Mollendo, ubicada en la provincia de Islay.

De acuerdo a los parámetros sísmicos, el rango de magnitud de este temblor en Arequipa lo ubica dentro del nivel de color verde, el cual precisa que se trata exactamente de un movimiento telúrico de 4.0 que no refiere un mayor peligro.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Mollendo, Islay - Arequipa. pic.twitter.com/3uPeR4mp2D — COEN - INDECI (@COENPeru) January 10, 2026

Ten a la mano una mochila de emergencia

Ante este tipo de fenómenos naturales es vital que los ciudadanos cuenten con una mochila de emergencia con la cual abastecerse debido a que nuestro país está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica.

Este elemento, que debe estar listo en todos los hogares, de incluir algunos insumos esenciales entre los que destaca:1 litro de agua por persona, galletas, enlatados, mascarillas, alcohol en gel, linterna a pilas, radio portátil, manta pequeña de polar.

