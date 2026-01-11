Cercado de Lima: Incendio de grandes proporciones deja más de 10 familias damnificadas

11/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de grandes proporciones (código II) se registró la madrugada de este domingo 11 de enero al interior de una casona de adobe y quincha donde funcionaba una imprenta, a la altura de la cuadra 6 del Jr. Ica (Cercado de Lima), a una cuadra de la Basílica de Santa Rosa.

De acuerdo con lo reportado por la página institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), la emergencia requirió la presencia de 100 "hombres de rojo" de 21 unidades de diferentes partes de la capital.

Reporte de emergencia.

Trece familias lo perdieron todo

Según lo que pudo conocer un equipo de Exitosa, el siniestro que empezó al promediar pasada la medianoche, se originó aparentemente por una vela prendida que habría sido dejada en el primer piso de la casona y que, por valor monumental, había sido recuperada en su momento por el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA).

Incendio.

Debido al material inflamable de la propia infraestructura y de la imprenta, el fuego se propagó incontablemente hacia el segundo piso de la vivienda, consumiéndola casi al instante ante la rápida huida de los residentes del lugar, quienes, lamentablemente, veían como perdían todas sus pertenencias en cuestión de minutos.

Tal como ocurre en otras emergencias, los bomberos sufrieron en un inicio la falta de agua para atender el incendio; no obstante, al promediar las 5:00 a. m. lograron confinar el mismo, aunque según lo manifestado por Mario Casaretto - Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML - el predio ha quedado completamente "inhabitable e inservible". Además, procederán a realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar las consecuencias del incendio.

Como era de esperarse, 13 familias que suman aproximadamente 43 personas han quedado damnificadas y en la calle. Ante esta situación, desde la MML indicaron que a primeras horas de hoy serán trasladadas a un albergue ubicado en el Jr. Cañete, para que, dentro de un plazo de 45 días puedan recibir toda la ayuda humanitaria posible.

Los vecinos y comerciantes de la zona tuvieron que evacuar con todo lo que tenían a la mano por el temor de que las llamas de fuego puedan expandirse, escenario que ha quedado descartado por completo gracias a la valerosa labor de los bomberos voluntarios.

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Ante la ocurrencia de un incendio en el lugar donde te encuentres, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Del mismo modo, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Además, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir, por lo que no debe usarse los ascensores para transportarse.

En caso de ocurrir un amago de incendio, la institución recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso, de no ser así, debe evitarse su uso a fin no sufrir daños a la salud.

Frente a la nueva emergencia registrada en Lima, es importante seguir la recomendaciones para no ser víctimas de asfixias, quemaduras o lesiones de mayor consideración.