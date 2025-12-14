Edmundo del Águila: "El JNE ha creado un antecedente funesto al quitar del proceso a Acción Popular"

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras anulación de las elecciones primarias de Acción Popular por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a raíz de "vicios sustanciales", el exvicepresidente del partido, Edmundo del Águila, condenó el acto y aseguró que el organismo electoral no tiene "legitimidad" para haberlo hecho.

"JNE no es competente para anular elecciones primarias"

En diálogo con Exitosa, el también exsecretario nacional del partido de la lampa señaló el JNE emitió una "resolución débil", ya que no pueden atribuirse la función de "suplir vacíos ni corregir irregularidades internas" en un partido político.

"El JNE no tiene legitimidad ni autoridad para hacer lo que ha hecho. En una carta que les mandé hace dos días, dije que tome en cuenta el precedente que ellos mismos han generado. Pero resulta que el jurado ha excedido sus funciones y eso representa una falta constitucional", sostuvo.

Según Del Águila, la reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones en agravio del partido acciopopulista es arbitraria y "abusiva" al ir "en contra de la ley", dado que el jurado "no puede generar su propia competencia y decir que hay un fraude" y, en consecuencia, anular el proceso.

"El JNE debe respetar lo que la ley dice. Primero, que el problema se resuelva al interior del partido. Que estas resoluciones, si son negativas, tienen derecho a ser apeladas ante el jurado, y el jurado resolver previa audiencia pública. Nada de esto ha sucedido. Se ha ido en contra del proceso y de la ley", aseveró el político.

Exhortó a otros partidos a protestar en solidaridad

Por su parte, el exdiputado evito referirse al anuncio de Alfredo Barnechea de apelación al fallo, pero dejó claro que su posición sobre el tema "exhorta a que se respete el derecho a instituciones políticas".

Asimismo, Edmundo del Águila, advirtió a otros partidos políticos que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha creado un "antecedente funesto" al excluir de los próximos comicios a Acción Popular, además de invocarlos a protestar en solidaridad.

"Decirle a los dirigentes de los demás partidos políticos que, hoy día, con esa resolución, el JNE ha creado un precedente funesto. Lo que están haciendo hoy día con Acción Popular, apartándose la ley y quitándole el proceso, mañana lo harán con otros partidos en función", sentenció.

Sin embargo, Del Águila consideró que su partido debe ser reorganizado a través de una resolución general, considerando "filtros para que gente con valores éticos y morales tenga la posibilidad de participar en Acción Popular y cerrarle la puerta" a malos elementos.