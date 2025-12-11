Campaña del DNI electrónico GRATIS para este 15 y 16 de diciembre: ¿Quiénes se verán beneficiados?

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Estás pensando en renovar o tramitar por primera vez tu DNI electrónico? Ten en cuenta todos los detalles de la campaña gratuita para la obtención del DNI electrónico (DNIe) este lunes 15 y martes 16 de diciembre en Perú.

Importancia del DNI electrónico

Perú está a puertas de desarrollar las Elecciones Generales para elegir al nuevo presidente de la República, a los vicepresidentes de la República y a los representantes ante el Congreso y el Parlamento Andino. En ese marco, se resalta la importancia de tener el DNI actualizado.

Reniec anunció que desde agosto del 2025 solo emitirá el Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) dejando de lado los tradicionales documentos azul y amarillo, para incrementar la seguridad en el proceso de identificación y ampliar el acceso a servicios digitales en todo el país. Asimismo, se revela algunas de las razones de por qué es importante esta cédula digital:

El DNIe, a diferencia del DNI convencional, te permite acreditar tu identidad de forma presencial y electrónica.

Podrás acceder a todos los servicios digitales que el Estado pone a tu disposición (el voto electrónico o tramitar copias certificadas de actas oficiales con pleno valor legal).

La firma digital. Tiene la misma eficacia jurídica que una firma manuscrita cuando ha sido generada dentro del marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE).

¿Dónde será la campaña gratuita el lunes 15?

Debido a las ventajas que ofrece contar con ese documento digital, el Reniec en coordinación con otras instituciones y municipios desarrolla en el país campañas gratuitas para su obtención. Es así como este lunes 15 de diciembre, el evento se desarrollará en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Con ello, se busca llegar a más ciudadanos y en especial, a las zonas más vulnerables del país.

De acuerdo a lo revelado en redes sociales como Facebook, la campaña sin costo alguno se realizará desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en el local municipal del distrito de Querocoto. Se atenderán los siguientes servicios:

Inscripción por primera vez para niños y adultos.

para niños y adultos. Canje de DNI caducado para menores y mayores.

para menores y mayores. Trámite de discapacidad , para quienes cuenten con el certificado correspondiente.

, para quienes cuenten con el certificado correspondiente. Cambio de DNI amarillo a electrónico , dirigido a jóvenes de 17 años cuyo documento esté vencido.

, dirigido a jóvenes de 17 años cuyo documento esté vencido. Actualización del DNI azul al electrónico para personas mayores de 60 años que no puedan firmar. El trámite será mediante huella digital.

Beneficiarios del DNIe este 16 de diciembre

Pero no todo queda ahí, ya que se reveló que otra campaña se realizará en 16 de diciembre desde las 8:30 a.m. a 12:00 p.m. en la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, en Tacna, dirigido a niños y adolescentes de 0 a 17 años, personas con discapacidad y adultos mayores en situación de pobreza, abandono o riesgo social.

Así que si estás pensando en renovar tu documento o el de tu hijo, recuerda que el Reniec en coordinación con dos municipios del país, realizará campañas gratuitas para la obtención del DNI electrónico este 15 y 16 de diciembre.