Eclipse solar que convertirá el día en noche y durará 6 minutos: cuándo será y dónde podrá verse

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 2 de agosto del próximo año, la Luna pasará frente al Sol y producirá un eclipse solar total cuya fase de totalidad llegará hasta los 6 minutos y 23 segundos. El máximo se registrará en Egipto, mientras la sombra lunar recorrerá territorios del sur de Europa, el norte de África y Oriente Medio durante su desplazamiento.

El eclipse solar total recorrerá varios países

Según el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN), la franja de totalidad comenzará sobre el océano Atlántico, atravesará el estrecho de Gibraltar y continuará por el norte de África hasta llegar a Egipto. Después pasará por zonas de Arabia Saudita, Yemen y el extremo noreste de Somalia, antes de finalizar sobre el océano Índico.

El España, el eclipse será visible en Ceuta y Melilla, además de casi toda Cádiz, parte de Málaga y zonas del sur de Granada y Almería. En Ceuta, la totalidad alcanzará 4 minutos y 48 segundos, mientras que en Melilla llegará a 4 minutos y 34 segundos. Cádiz tendrá 2 minutos y 54 segundos.

12 Aug 2026 Proba-3 Total Solar Eclipse



Arguably the most unusual video of the solar eclipse last month - for Proba 3 mission Sun was doubly occulted, by its own coronagraph (constituting of the occulter satellite of the pair) and the Moon. Corona has been highly processed here. pic.twitter.com/7gUHSulc4E — p.s (@p_a_e_s) September 4, 2026

Este fenómeno comenzará aproximadamente a las 9:30 de la mañana, según el horario oficial de la península española, y terminará a las 2:43 de la tarde. La totalidad se producirá cerca de las 10:50 en territorio español, mientras que el máximo global ocurrirá en Egipto a las 12:06, de acuerdo con las publicaciones del IGN.

Aunque el momento de mayor duración se producirá en Egipto, el eclipse será visible parcialmente en una zona mucho más amplia. El IGN señala que prácticamente toda Europa, gran parte de África y el suroeste de Asia tendrán algún grado de visibilidad del fenómeno.

Un eclipse solar excepcional por su duración

El eclipse solar del 2027 forma parte de una serie de fenómenos que tendrán especial presencia en la península ibérica entre el 2026 y 2028. El Instituto de Astrofísica de Canarias señala que el evento del 2 de agosto tendrá una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos y será el eclipse solar total más largo del siglo XXI.

La información del IGN precisa que el eclipse del 2027 será uno de los eclipses totales más largos del siglo, mientras que su recorrido permitirá observar la totalidad desde zonas concretas de España y Oriente Medio. El fenómeno será especialmente prolongado en Egipto, donde alcanzará su máxima duración.

Este evento también tendrá una importancia particular en España, debido a la sucesión de eclipses prevista. Después del reciente eclipse, el de agosto del 2027 será seguido por un eclipse anular el próximo 26 de enero del 2028.