JNE aprueba padrón electoral para las elecciones regionales y municipales: Más de 26 millones de peruanos irán a las urnas

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de las elecciones regionales y municipales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el padrón electoral de votantes para los comicios que se desarrollarán el próximo domingo 4 de octubre.

Del mismo modo, el organismo electoral dispuso la exclusión de ocho exfuncionarios públicos, como resultado de su labor de fiscalización realizada al Padrón Electoral Preliminar que fuera remitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) en abril último.

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Aprueban el Padrón Electoral Definitivo elaborado y remitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2026.

📍Resolución Nº 1266-2026-JNE 👉https://t.co/bCefLDIRe0 pic.twitter.com/TMDkeGbkOl — JNE Perú (@JNE_Peru) June 8, 2026

¿Cuántos peruanos están habilitados para sufragar en octubre?

Según lo revelado a través de la Resolución N.º 1266-2026-JNE, publicada el sábado 6 de junio en el Diario Oficial El Peruano, la cantidad de ciudadanos a votar es de 26 314 724, de los cuales 26 314 648 podrán sufragar en las elecciones regionales y a ellos se sumarán los 76 ciudadanos extranjeros que participarán en las elecciones municipales.

Según el portal estadístico del RENIEC, Lima concentra la mayor cantidad de electores del país con más de 9 millones de ciudadanos habilitados para votar. Le siguen Piura, La Libertad, Cajamarca y Arequipa entre las regiones con mayor número de electores. En tanto, Madre de Dios, Moquegua y Pasco figuran entre las jurisdicciones con menor cantidad de ciudadanos en el padrón electoral.

Asimismo, se proyecta la participación de aproximadamente 2.3 millones de nuevos votantes que alcanzarán la mayoría de edad hasta el día de la jornada electoral.

Desde el RENIEC señalan que la información contenida en el padrón electoral se encuentra sujeta a las disposiciones de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, por lo que su tratamiento y resguardo deben cumplir estrictos criterios de confidencialidad, especialmente en el caso de datos sensibles y biométricos.

Los inhabilitados que quedan fuera de las elecciones generales

De acuerdo con lo resuelto por el Pleno del JNE y en atención a lo que dicta el artículo 100 de la Constitución, han quedado oficialmente fuera de las próximas elecciones regionales y municipales los siguientes ciudadanos al estar inhabilitados para ejercer la función pública, sanción que fuera aprobada en el Congreso de la República.

Martín Vizcarra Cornejo: Expresidente de la república y con dos inhabilitaciones por cinco y diez años desde el 12 de mayo del 2022 y 16 de abril del 2021, respectivamente. Freddy Ronald Díaz Monago: Excongresista con inhabilitación por 10 años desde el 12 de enero del 2023. Yesenia Ponce Villarreal de Vargas: Excongresista con inhabilitación por 10 años desde el 23 de junio del 2023. Víctor Marcial Zamora Mejía: Exministro de Salud con inhabilitación por 10 años desde el 13 de diciembre del 2024. César Hinostroza Pariachi: Exjuez con inhabilitación por 10 años desde el 4 de octubre del 2018. Guido César Águila Grados: Expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura con inhabilitación por 10 años desde el 4 de octubre del 2018. Pilar Elena Mazzetti Soler: Exministra de Salud con inhabilitación por ocho años desde el 16 de abril del 2018. Delia Milagros Espinoza Valenzuela: Exfiscal de la nación con con inhabilitación por 10 años desde el 5 de diciembre del 2025.

Es importante señalar que, la suspensión de la actividad pública les implica perder el derecho de sufragio (elegir y ser elegido), el derecho de participación y el derecho de fundar, organizar, pertenecer o representar a una organización o partido político, movimiento o alianza.

Finalmente, la resolución en mención será puesta de conocimiento a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para los fines correspondientes.