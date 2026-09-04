RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Confusión viral en redes

¿Claudia Sheinbaum en Manchester United?: el fichaje para el club femenino que usuarios confundieron con la presidenta mexicana

El club inglés presentó a una nueva jugadora mexicana para su división femenina con un video en silueta, pero la imagen fue comparada con la presidenta de México y se volvió tendencia.

El club aclaró a quién realmente fichó.
El club aclaró a quién realmente fichó. (Composición Exitosa)

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 04/09/2026

Síguenos en Google News Google News

Lo que debía ser un anuncio deportivo terminó convertido en un fenómeno viral inesperado. El Manchester United Women difundió en sus redes sociales un video para presentar a su nueva incorporación, pero la estrategia de mostrar solo la silueta a contraluz de la jugadora generó una inesperada confusión: cientos de usuarios creyeron que se trataba de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

El clip, breve y en tono enigmático, mostraba la figura de una mujer de pie, sin revelar rasgos faciales ni uniforme. Bastó ese recurso para que en Twitter y TikTok comenzaran las bromas: "¿Sheinbaum al Manchester United?" o "La presidenta va a reforzar la defensa". La comparación física, en un primer momento, se viralizó en cuestión de horas, con memes asegurando el fichaje presidencial.

¿Quién era realmente la nueva jugadora?

La realidad, sin embargo, era otra. La protagonista del anuncio era Rebeca Bernal, capitana de la Selección Mexicana y referente histórico de Rayadas de Monterrey. Con 29 años, Bernal se convirtió en la primera futbolista mexicana en disputar la Women's Super League (WSL) de Inglaterra, un hito para el fútbol femenino del país.

Su trayectoria es sólida: más de 200 partidos con Monterrey, cuatro títulos de la Liga MX Femenil y una reciente experiencia en la NWSL con el Washington Spirit. El contrato firmado con el Manchester United la vincula hasta junio de 2029, lo que asegura su presencia en uno de los clubes más importantes de Europa.

Eclipse solar que convertirá el día en noche y durará 6 minutos: cuándo será y dónde podrá verse
Lee también

Eclipse solar que convertirá el día en noche y durará 6 minutos: cuándo será y dónde podrá verse

El impacto del fichaje va más allá de lo deportivo. Para México, significa abrir una puerta en una liga considerada de las más competitivas del mundo, donde jugadoras de élite marcan tendencia y elevan el nivel global del fútbol femenino. Para el United, la llegada de Bernal refuerza su defensa y suma liderazgo dentro de un plantel que busca consolidarse en la WSL.

Mientras tanto, en redes sociales la confusión con Sheinbaum se convirtió en un fenómeno cultural. Los usuarios aprovecharon la coincidencia para ironizar sobre la política mexicana y la globalización del fútbol. Algunos incluso recordaron la polémica canción "La Niña Futbolista" usada en actos oficiales, vinculándola cada vez más con el deporte, aunque de forma lúdica.

Reniec ATENDERÁ este FIN DE SEMANA a nivel nacional para trámites de DNI: Conoce las sedes AQUÍ
Lee también

Reniec ATENDERÁ este FIN DE SEMANA a nivel nacional para trámites de DNI: Conoce las sedes AQUÍ

El episodio demuestra cómo un recurso visual puede disparar interpretaciones inesperadas y cómo el humor digital convierte cualquier anuncio en material viral. Al final, la silueta misteriosa no era la presidenta, sino una jugadora que hace historia: Rebeca Bernal, la primera mexicana en la liga femenina inglesa.

Temas relacionados Claudia Sheinbaum confusión fichaje Manchester United Rebeca Bernal VIRALES

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA