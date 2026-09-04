¿Claudia Sheinbaum en Manchester United?: el fichaje para el club femenino que usuarios confundieron con la presidenta mexicana

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lo que debía ser un anuncio deportivo terminó convertido en un fenómeno viral inesperado. El Manchester United Women difundió en sus redes sociales un video para presentar a su nueva incorporación, pero la estrategia de mostrar solo la silueta a contraluz de la jugadora generó una inesperada confusión: cientos de usuarios creyeron que se trataba de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

El clip, breve y en tono enigmático, mostraba la figura de una mujer de pie, sin revelar rasgos faciales ni uniforme. Bastó ese recurso para que en Twitter y TikTok comenzaran las bromas: "¿Sheinbaum al Manchester United?" o "La presidenta va a reforzar la defensa". La comparación física, en un primer momento, se viralizó en cuestión de horas, con memes asegurando el fichaje presidencial.

"I'm ready for this." 💪🇲🇽 pic.twitter.com/VMgz7xS3lf — Manchester United Women (@ManUtdWomen) September 2, 2026

¿Quién era realmente la nueva jugadora?

La realidad, sin embargo, era otra. La protagonista del anuncio era Rebeca Bernal, capitana de la Selección Mexicana y referente histórico de Rayadas de Monterrey. Con 29 años, Bernal se convirtió en la primera futbolista mexicana en disputar la Women's Super League (WSL) de Inglaterra, un hito para el fútbol femenino del país.

Su trayectoria es sólida: más de 200 partidos con Monterrey, cuatro títulos de la Liga MX Femenil y una reciente experiencia en la NWSL con el Washington Spirit. El contrato firmado con el Manchester United la vincula hasta junio de 2029, lo que asegura su presencia en uno de los clubes más importantes de Europa.

El impacto del fichaje va más allá de lo deportivo. Para México, significa abrir una puerta en una liga considerada de las más competitivas del mundo, donde jugadoras de élite marcan tendencia y elevan el nivel global del fútbol femenino. Para el United, la llegada de Bernal refuerza su defensa y suma liderazgo dentro de un plantel que busca consolidarse en la WSL.

Ready to make her mark 👊🇲🇽@RebecaBr97's first United interview just dropped — enjoy! ➡️ https://t.co/tzzhmfU2VH pic.twitter.com/Eb3k5bmM5p — Manchester United Women (@ManUtdWomen) September 3, 2026

Mientras tanto, en redes sociales la confusión con Sheinbaum se convirtió en un fenómeno cultural. Los usuarios aprovecharon la coincidencia para ironizar sobre la política mexicana y la globalización del fútbol. Algunos incluso recordaron la polémica canción "La Niña Futbolista" usada en actos oficiales, vinculándola cada vez más con el deporte, aunque de forma lúdica.

El episodio demuestra cómo un recurso visual puede disparar interpretaciones inesperadas y cómo el humor digital convierte cualquier anuncio en material viral. Al final, la silueta misteriosa no era la presidenta, sino una jugadora que hace historia: Rebeca Bernal, la primera mexicana en la liga femenina inglesa.