Reniec amplía el horario de atención al público desde este 23 de septiembre: conoce las sedes habilitadas

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se realizarán el siguiente domingo 4 de octubre, el Reniec ha anunciado la ampliación de sus horarios de atención en diferentes sedes que se encuentran dentro y fuera de Lima.

Reniec amplía su horario en sedes de Lima y regiones

A través de sus plataformas digitales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha anunciado la ampliación en diversas de sus sedes ubicadas dentro y fuera de Lima. Esta medida busca facilitar los trámites relacionados con el DNI y entra en vigencia desde este miércoles 23 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, periodo en el que las sedes atenderán de lunes a viernes hasta las 7:45 p. m.

"¡Ampliamos nuestros horarios para que tengas tu DNI listo para las Elecciones Regionales y Municipales 2026! Del 23 de setiembre al 2 de octubre, atenderemos de lunes a viernes hasta las 7:45 p. m. para que puedas tramitar o recoger tu documento", anunció el Reniec.

Este accionar del Reniec es parte de sus acciones por las próximas elecciones en las que se elegirán a las siguientes autoridades regionales y municipales el domingo 4 de octubre.

"No lo dejes para el último momento. Aprovecha esta ampliación de horario y ten tu DNI listo para votar este 4 de octubre", señaló en su comunicado.

📢 ¡Ampliamos nuestros horarios para que tengas tu DNI listo para las Elecciones Regionales y Municipales 2026!



Del 23 de setiembre al 2 de octubre, atenderemos de lunes a viernes hasta las 7:45 p. m. para que puedas tramitar o recoger tu documento.



📍 Ubica el centro de... pic.twitter.com/jlWI3i9kPN — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) September 22, 2026

¿Cuáles son las sedes que tendrán la ampliación de horario?

Cercado de Lima: avenida Nicolás de Piérola 545

avenida Nicolás de Piérola 545 Independencia: calle Los Andes nº 486 urb. Industrial panamericana norte

calle Los Andes nº 486 urb. Industrial panamericana norte Miraflores: avenida Ernesto Diez Canseco n° 230

avenida Ernesto Diez Canseco n° 230 San Borja: avenida San Luis n° 1673 urb. Jacaranda II

avenida San Luis n° 1673 urb. Jacaranda II San Juan de Miraflores : Avenida Guillermo Billinghurst N° 767 - 769 Mz. F Lote 18 Urb. SJM Parcela D

Avenida Guillermo Billinghurst N° 767 - 769 Mz. F Lote 18 Urb. SJM Parcela D Santa Anita: Avenida Los Eucaliptos Nº 947, Urbanización Universal

Sedes fuera de Lima Metropolitana

Iquitos: Jirón Próspero Nº 201

Jirón Próspero Nº 201 Huamanga: Jirón San Martin Nº 473, 475, 477

Jirón San Martin Nº 473, 475, 477 Ica: Avenida San Martin N° 1366 Mz. M-02 Lt. 035. Urb. San Isidro

Avenida San Martin N° 1366 Mz. M-02 Lt. 035. Urb. San Isidro Chincha: Jr. Sebastián Barranca 560, Distrito de Pueblo Nuevo

Jr. Sebastián Barranca 560, Distrito de Pueblo Nuevo Pucallpa: Jirón 09 de Diciembre N° 378 y Tacna Nº 891 Mz. 07 Lt. Acumulado 1-B, independiente.

Finalmente, de esta manera, Reniec busca brindar mayores facilidades a los ciudadanos que necesiten realizar trámites o recoger su DNI durante este periodo con esta ampliación de horario al público. Por eso, recomienda revisar previamente las sedes que cuentan con esta actualización y acudir dentro del rango establecido para evitar inconvenientes.