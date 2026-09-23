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Reniec amplía el horario de atención al público desde este 23 de septiembre: conoce las sedes habilitadas

Como parte de las acciones a días de las elecciones, el Reniec ha ampliado su horario de atención en diferentes sedes del país que entran en vigencia desde este 23 de septiembre.

Reniec amplía su horario de atención
Reniec amplía su horario de atención (Difusión)

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/09/2026

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Frente a las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se realizarán el siguiente domingo 4 de octubre, el Reniec ha anunciado la ampliación de sus horarios de atención en diferentes sedes que se encuentran dentro y fuera de Lima.

Reniec amplía su horario en sedes de Lima y regiones

A través de sus plataformas digitales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha anunciado la ampliación en diversas de sus sedes ubicadas dentro y fuera de Lima. Esta medida busca facilitar los trámites relacionados con el DNI y entra en vigencia desde este miércoles 23 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, periodo en el que las sedes atenderán de lunes a viernes hasta las 7:45 p. m.

"¡Ampliamos nuestros horarios para que tengas tu DNI listo para las Elecciones Regionales y Municipales 2026! Del 23 de setiembre al 2 de octubre, atenderemos de lunes a viernes hasta las 7:45 p. m. para que puedas tramitar o recoger tu documento", anunció el Reniec.📍

Este accionar del Reniec es parte de sus acciones por las próximas elecciones en las que se elegirán a las siguientes autoridades regionales y municipales el domingo 4 de octubre.

"No lo dejes para el último momento. Aprovecha esta ampliación de horario y ten tu DNI listo para votar este 4 de octubre", señaló en su comunicado.

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¿Cuáles son las sedes que tendrán la ampliación de horario?

  • Cercado de Lima: avenida Nicolás de Piérola 545
  • Independencia: calle Los Andes nº 486 urb. Industrial panamericana norte
  • Miraflores: avenida Ernesto Diez Canseco n° 230
  • San Borja: avenida San Luis n° 1673 urb. Jacaranda II
  • San Juan de Miraflores: Avenida Guillermo Billinghurst  N° 767 - 769 Mz. F Lote 18 Urb. SJM Parcela D
  • Santa Anita: Avenida Los Eucaliptos Nº 947, Urbanización Universal

Sedes fuera de Lima Metropolitana

  • Iquitos: Jirón Próspero Nº 201
  • Huamanga: Jirón San Martin Nº 473, 475, 477
  • Ica: Avenida San Martin N° 1366 Mz. M-02 Lt. 035. Urb. San Isidro
  • Chincha: Jr. Sebastián Barranca 560, Distrito de Pueblo Nuevo
  • Pucallpa: Jirón 09 de Diciembre N° 378 y Tacna Nº 891 Mz. 07 Lt. Acumulado 1-B, independiente. 

Finalmente, de esta manera, Reniec busca brindar mayores facilidades a los ciudadanos que necesiten realizar trámites o recoger su DNI durante este periodo con esta ampliación de horario al público. Por eso, recomienda revisar previamente las sedes que cuentan con esta actualización y acudir dentro del rango establecido para evitar inconvenientes.

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