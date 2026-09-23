RENIEC revela los nombres inspirados en flores que más llevan los peruanos por el Día de la Primavera

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del Día de la Primavera, celebrado cada 23 de septiembre, el Reniec compartió una lista de nombres peruanos registrados en el país que guardan relación con las flores, la naturaleza y la alegría característica de esta estación.

Reniec anuncia los nombres inspirados en la primavera

A través de sus redes sociales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), destacó que existen miles de peruanos cuyos nombres evocan diferentes especies florales y elementos asociados a la primavera.

La publicación busca resaltar cómo los nombres forman parte de la identidad y también pueden estar vinculados con la naturaleza

Asimismo, se da como parte de la celebración del inicio de la primavera en el país y pone en evidencia la variedad de nombres relacionados con flores y elementos naturales que forman parte de los registros de identidad de los peruanos.

🌸 ¡Hay nombres que llevan la primavera en su esencia!



En este Día de la Primavera celebramos aquellos que nos recuerdan a las flores, la naturaleza y toda la alegría de esta estación. 🌼✨



💬 ¿Está el tuyo en la lista o conoces a alguien que se llame así? #Reniec... pic.twitter.com/nH1NyubHGy — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) September 23, 2026

¿Cuáles son los nombres que figuran?

Entre los nombres más frecuentes en todo el territorio nacional figuran:

Rosa , ocupa el primer lugar con un total de 439 147 personas registradas.

, ocupa el primer lugar con un total de Flor , obtiene el segundo lugar con 155 812 inscritas .

, obtiene el segundo lugar con . Margarita ocupa el tercer lugar con 113 711 registros.

La lista también incluye nombres como Lidia, con 67 281 personas; Jazmin, con 50 967; Violeta, con 44 728; y Azucena, con 18 783. Asimismo, aparecen Florencio, con 15 059 registros, y Florencia, con 14 823.

Otros nombres vinculados con flores que aparecen en el registro son Rosalinda, con 12 884 personas; Lila, con 8 821; Dalia, con 8 711; Hortencia, con 7 457; Jazmín, con 5 049; y Magnolia, con 4 667.

El listado de Reniec también contempla nombres menos comunes. Entre ellos figuran Hortensia, con 1 397 personas; Gardenia, con 1 331; Clavel, con 397; Camelia, con 396; y Begonia, con 374 registros.

Además, la entidad identificó a Primavera como nombre de 154 personas, mientras que Amapola aparece en 122 registros. También figuran Alegría, con 36 personas; Girasol, con 26; Floriciente, con 11; y Orquídea, con apenas 3 personas registradas.

Listas de nombres inspirados en la primavera

Finalmente, de esta manera, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), resaltó que detrás de cada nombre existe una historia que esta asociada al 23 de septiembre, día en el que inicia la primavera. Por ello, reveló la cantidad de nombres inspirados en flores y elementos asociados con la naturaleza en el territorio nacional.