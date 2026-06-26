Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo busca unir fuerzas con Keiko Fujimori por la prevención de desastres y seguridad ciudadana

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante los próximos resultados electorales de la segunda vuelta, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo se dirigió a la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que actualmente lidera el conteo para ser presidente de la República para buscar unir fuerzas por la prevención de desastres producto de la alerta del fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana, que viene causando grandes impactos en el territorio nacional.

Renzo Reggiardo se dirige a Keiko Fujimori para trabajar en conjunto en la prevención de desastres

Con la finalidad de trabajar de manera articulada, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo se pronunció en una conferencia para detallar aspectos importantes en torno a los fenómenos climáticos y la seguridad ciudadana, un punto que viene abordando recientemente frente a la programación de manifestaciones en el Centro Histórico por fines políticos.

En ese sentido, el burgomaestre mencionó que dados los resultados hasta el momento, se podría considerar que Keiko Fujimori será la siguiente gobernante, e instó a que trabajen de manera conjunta, ya que el como actual autoridad tiene la maquinaria y la experiencia en el sector.

"Yo quisiera invocar a la próxima gobernante del país, que todo parece indicar que es la señora Keiko Fujimori, para trabajar conjuntamente en prevención de desastres y producto de la alerta del fenómeno de El Niño que ya es una realidad. Nosotros no solamente tenemos maquinaria, sino también una gran experiencia respecto al trabajo que hemos venido realizando", manifestó.

🗞️ | "A partir de hoy, el serenazgo de ambas jurisdicciones podrá intervenir de manera coordinada en situaciones de emergencia sin que los límites territoriales sean un obstáculo".



Así lo afirmó el alcalde Renzo Reggiardo tras la suscripción del convenio de cooperación... pic.twitter.com/iDsR5iFJcN — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 26, 2026

Propuesta en crear una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana y compromiso con los desastres

En declaraciones del burgomaestre, Reggiardo detalló que la comuna limeña está dispuesta a colaborar con los operativos que se ejecuten en otras regiones, especialmente en el norte del país.

También invocó a la virtual presidenta electa que evalúe la posibilidad de crear una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, encabezada por un Zar de Seguridad Ciudadana, al señalar que la lucha contra la criminalidad es multisectorial y multicausal.

"Yo considero que esta iniciativa, que la vengo planteando hace mucho años, el próximo gobierno la podría implementar. Ahí tiene una gran oportunidad la señora Fujimori para tener el reconocimiento de la población de una medida que es sumamente necesaria", enfatizó el burgomaestre.

Finalmente, con esta serie de propuestas, el alcalde de Lima reafirmó su compromiso con el país al priorizar los temas más urgentes de la agenda nacional. Asimismo, hizo un llamado a Keiko Fujimori, a quien considera la próxima gobernante, para trabajar de manera conjunta.