Juan Carlos Lizarzaburu sobre voto del exterior: "Las agrupaciones lo tienen que ver con seriedad"

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante casi el cierre de los resultados oficiales emitidos por la ONPE frente a la actual contienda en la que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se disputan la presidencia de la República, el congresista que representa a los peruanos en el extranjero Juan Carlos Lizarzaburu mencionó la importancia del voto del exterior en la jornada electoral que se llevó a cabo el pasado domingo 7 de junio.

Representante de peruanos en el exterior opina sobre actuales resultados electorales

En conversación con Exitosa, el congresista representante de peruanos en el extranjero, Juan Carlos Lizarzaburu, manifestó que los partidos políticos deben ver con seriedad al voto extranjero, ya que lo considera un potencial emisor de sufragantes. Asimismo, enfatizó que, Fuerza Popular es un ejemplo de que ha hecho un buen trabajo con este grupo.

"La gente en el exterior vota derecha, vota centro o derecha, su mayoría no va a votar nunca izquierda porque la mayoría de las personas ha sufrido (...) el exterior es una realidad como potencial emisor de votos en una contienda electoral, entonces las agrupaciones políticas tienen que mirar con seriedad al exterior y el desarrollo de bases en las ciudades donde tenemos gran masa crítica de peruanos", mencionó el representante.

Congresista se refirió al trabajo ejecutado por Fuerza Popular

Al ser consultado sobre el desarrollo de la jornada electoral en el extranjero, Juan Carlos Lizarzaburu mencionó que, uno de los partidos políticos que se encuentra en competencia había ejecutado un trabajo destacable "Fuerza Popular ha hecho bien los deberes fuera y esta obteniendo los resultados que merece"

Siguiendo esa línea, el congresista dijo que, dada su amplia experiencia trabajando en el desarrollo de bases en el exterior, menciona que es una labor que día a día hay que hacerle seguimiento a las personas que se encuentran lejos de la patria, para que cuando llegue el proceso electoral, ya se tiene el esquema organizado.

"La gran mayoría de personas que viven fuera están muy enteradas del mundo, te hablo por experiencia propia, yo estando en España yo me entero de mi Perú con mi computadora, con mi teléfono, pues igual todos, entonces todos sabemos el resultado de los gobiernos de izquierda en la historia de la humanidad, que es una porquería, deficiencia generadora de pobreza, entonces los peruanos no quieren eso para su patria, ya les quisieron imponer con la izquierda terrorista"

Incluso, sostuvo que los peruanos residentes en el extranjero se mantienen informados sobre la realidad política nacional y que, a su juicio, rechazan propuestas vinculadas a la izquierda debido a las experiencias registradas en otros países.