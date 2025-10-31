Requisa en penal de Lurigancho: Se encontraron libretas con anotaciones, objetos punzocortantes y conexiones clandestinas

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de la declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao por el incremento de la inseguridad ciudadana, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) llevó a cabo una nueva requisa en el penal de Lurigancho.

De acuerdo con lo informado por la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), el operativo comenzó a las 10:00 p. m. del jueves 30 de octubre, en cumplimiento de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, a través del Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM.

🚨 Desde las 10:00 p. m. de este jueves 30 de octubre, se realizó un megaoperativo de seguridad en el penal de Lurigancho, como parte de las acciones del Gobierno y del INPE para frenar el crimen organizado. pic.twitter.com/PT3BgTVGWL — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) October 31, 2025

Siguen encontrando elementos prohibidos en los pabellones

Como parte de su estrategia para reducir la criminalidad desde los establecimientos penitenciarios, los agentes penitenciarios trasladaron a los reos al patio central para nuevamente proceder a revisar las celdas de los pabellones del mencionado penal.

En ese sentido, el resultado fue el mismo con referente a las requisas realizadas en los últimos días, puesto que, se incautaron libretas con anotaciones, sustancias y objetos prohibidos, además de herramientas punzocortantes; asimismo, fueron cortadas conexiones clandestinas.

Desde el INPE reafirmaron que esta clase de operativos se llevarán a cabo de manera sostenida para asegurar que los penales cumplan su verdadera finalidad: la rehabilitación y la reinserción social de los internos.

Cambios en el régimen de visitas

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, oficializó la modificatoria del Reglamento del Código de Ejecución Penal, a fin de reforzar el régimen cerrado especial de los establecimientos penitenciarios. De acuerdo con el dispositivo, han sido modificados los artículos 63, 64 y 65 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, quedando redactado en los siguientes términos:

Artículo 63 - Régimen de la Etapa "A" (internos sujetos a una estricta disciplina, vigilancia y son los más difícil de readaptarse): el reo tendrá la posibilidad de estar dos horas al día en el patio entre las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., del mismo modo, el Consejo Técnico Penitenciario puede autorizar las salidas al patio por grupos, atendiendo al número de internos, así como al espacio físico disponible del pabellón.

Sobre el régimen de visitas, contarán con una cada dos semanas, de máximo un familiar por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, varones o mujeres, incluido el cónyuge o concubino. El Consejo Técnico Penitenciario del penal determina los días en que se realizan dichas visitas y su duración será de una hora y se realizará a través de locutorio. Asimismo, todas las celdas deben permanecer cerradas de manera indefectible y queda prohibido que los internos transiten por los pasadizos, debiendo permanecer en sus respectivas celdas.

Artículo 64 - Régimen de la Etapa "B" (se mantiene la rigurosidad de la disciplina y vigilancia del interno, haciéndola compatible con una mayor promoción del vínculo familiar siguiente régimen): el interno podrá estar tres horas al día en el patio, entre las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Atendiendo al número de encarcelados, así como al espacio físico disponible del pabellón, el Consejo Técnico Penitenciario puede autorizar las salidas al patio por grupos.

Podrán recibir la visita cada dos semanas, de máximo dos familiares por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, varones o mujeres, incluido el cónyuge o concubino y su duración será de dos horas, a través de locutorio.

Artículo 65 - Régimen de la Etapa "C" (se basa en la confianza al interno, y en el otorgamiento de espacios para fortalecer el vínculo familiar): los internos podrán estar cuatro horas al día en el patio, entre las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. y tal como en los otros regímenes, el Consejo Técnico Penitenciario puede autorizar las salidas al patio por grupos.

Contarán, además, de una visita cada dos semanas, de máximo dos familiares por consanguinidad, hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, varones o mujeres, incluido el cónyuge o concubino, la cual será de manera directa y con una duración máxima de tres horas.

De esta manera, el INPE continúa realizando operativos y los cambios a sus estatutos internos para mitigar la criminalidad desde los penales.